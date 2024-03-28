Послеродовая депрессия: почему возникает и как получить бесплатную помощь

Беременность и рождение ребенка - это один из лучших периодов в жизни женщины. Однако обратной стороной медали часто бывают дискомфорт и неопределенность. Послеродовой период приносит значительное недосыпание, усталость и эмоциональные качели.

Ни одно другое событие в жизни человека не заставляет его так критически пересмотреть основные ценности и убеждения, как становление матерью. Когда переход к материнству тяжелый, это изменение может показаться нежелательным и страшным.

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Многим женщинам приходят мысли вроде: "Я не чувствую себя собой" и "Я не могу представить, что когда-то снова буду чувствовать себя нормально".

Большая часть женщин в первые месяцы материнства испытывают симптомы стресса, депрессии или тревожных расстройств. Но в 40% случаев то, что диагностируют как послеродовую депрессию, на самом деле начинается еще во время беременности.

Что такое послеродовая депрессия

Это психологическое расстройство, из-за которого матери испытывают угнетение, тревогу, снижение настроения и истощение. Ощущения настолько сильны, что часто мешают женщине полноценно осуществлять ежедневный уход за собой и ребенком, получать удовольствие от материнства.

Это расстройство, которое возникает у около 15% рожениц, чаще всего начинается в период от недели до месяца после рождения ребенка.

Симптомы послеродовой депрессии

Важно понимать, что послеродовая депрессия не является следствием действий и поступков матери.

Основные симптомы послеродовой депрессии:

чувство подавленности, безнадежности, опустошенности или перегрузки;

частый беспричинный плач;

чувство обеспокоенности или чрезмерной тревоги;

мрачность, раздражительность или неусидчивость;

чрезмерная сонливость или неспособность заснуть, даже когда ребенок спит;

трудности в сосредоточении внимания, запоминании и принятии решений;

потеря интереса к обычно приятным занятиям;

головные боли, проблемы пищеварения и боль в мышцах;

переедание или потеря аппетита;

избегание общения с друзьями и семьей;

отсутствие эмоциональной связи со своим ребенком;

постоянные сомнения в собственной способности заботиться о своем ребенке;

мысли о причинении вреда себе или ребенку.

Симптомы этого состояния разнообразны и могут отличаться индивидуально. Без надлежащей помощи послеродовая депрессия может длиться месяцами или годами. Первыми замечают проблему, обычно, члены семьи и друзья.

Они могут оказать эмоциональную поддержку, помощь в выполнении ежедневных обязанностей по уходу за ребенком и предложить обратиться за профессиональной помощью. Не пренебрегайте поддержкой и советами близких людей, но помните, что только специалист может поставить диагноз и решить проблему.

Что делать

Существуют эффективные методы помощи при послеродовой депрессии. Психотерапия (в частности, когнитивно-поведенческая) заключается в индивидуальных беседах с психотерапевтом.

Медикаменты, а именно антидепрессанты, влияют на химические процессы мозга, которые участвуют в регуляции эмоциональной сферы. Хотя употребление этих медикаментов в целом считают безопасным во время кормления грудью, женщине стоит обсудить с врачом все риски и преимущества для себя и для ребенка. Эти методы помощи можно использовать как отдельно, так и сочетая их между собой.

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