Післяпологова депресія: чому виникає та як отримати безплатну допомогу

Вагітність та народження дитини – це один з найкращих періодів у житті жінки. Проте зворотною стороною медалі часто бувають дискомфорт та невизначеність. Післяпологовий період приносить значне недосипання, втому та емоційні гойдалки.

Жодна інша подія в житті людини не змушує її так критично переглянути основні цінності та переконання, як становлення матір’ю. Коли перехід до материнства важкий, ця зміна може здатися небажаною та страшною.

Також на тему Розлади харчової поведінки у жінок: чому виникають, чим небезпечні та як лікувати

Багатьом жінкам приходять думки на кшталт: "Я не почуваюся собою" та "Я не можу уявити, що колись знову буду почуватися нормально".

Більша частина жінок у перші місяці материнства відчувають симптоми стресу, депресії або тривожних розладів. Але у 40% випадків те, що діагностують як післяпологову депресію, насправді починається ще під час вагітності.

Що таке післяпологова депресія

Це психологічний розлад, через який матері відчувають пригнічення, тривогу, зниження настрою та виснаження. Відчуття настільки сильні, що часто заважають жінці повноцінно здійснювати щоденний догляд за собою та дитиною, отримувати задоволення від материнства.

Цей розлад, який виникає у близько 15% породіль, найчастіше починається в період від тижня до місяця після народження дитини.

Симптоми післяпологової депресії

Важливо розуміти, що післяпологова депресія не є наслідком дій та вчинків матері.

Основні симптоми післяпологової депресії:

почуття пригніченості, безнадії, спустошеності або перевантаження;

частий безпричинний плач;

почуття стурбованості або надмірної тривоги;

похмурість, дратівливість або непосидючість;

надмірна сонливість або неспроможність заснути, навіть коли дитина спить;

труднощі у зосередженні уваги, запам’ятовуванні та прийнятті рішень;

втрата зацікавленості до зазвичай приємних занять;

головні болі, проблеми травлення та біль у м’язах;

переїдання або втрата апетиту;

уникнення спілкування з друзями та сім’єю;

відсутність емоційного зв’язку зі своєю дитиною;

постійні сумніви у власній здатності дбати про свою дитину;

думки про заподіяння шкоди собі або дитині.

Симптоми цього стану є різноманітні та можуть відрізнятись індивідуально. Без належної допомоги післяпологова депресія може тривати місяцями або роками. Першими помічають проблему, зазвичай, члени сім’ї та друзі.

Вони можуть надати емоційну підтримку, допомогу у виконанні щоденних обов’язків у догляді за дитиною та запропонувати звернутися за фаховою допомогою. Не нехтуйте підтримкою та порадами близьких людей, але пам’ятайте, що лише фахівець може поставити діагноз і вирішити проблему.

Що робити

Існують ефективні методи допомоги при післяпологовій депресії. Психотерапія (зокрема, когнітивно-поведінкова) полягає в індивідуальних бесідах із психотерапевтом.

Медикаменти, а саме антидепресанти, впливають на хімічні процеси мозку, які беруть участь в регуляції емоційної сфери. Хоча вживання цих медикаментів в цілому вважають безпечним під час годування грудьми, жінці варто обговорити з лікарем усі ризики та переваги для себе і для дитини. Ці методи допомоги можна використовувати як окремо, так і поєднуючи їх між собою.

Як отримати безплатну допомогу

Майбутнє нашого суспільства залежатиме від того, наскільки ми сьогодні турбуємося про психічне здоров’я. Тому, якщо ви не можете наразі дозволити собі роботу з психотерапевтом, зверніть увагу на проєкт Mental Help. Глобальний договір ООН в Україні запустив його, щоб підтримати українців, які постраждали від збройної агресії Росії.

Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безплатної та конфіденційної психологічної допомоги й підтримки українців у період війни. Ініціатива об’єднує 15 спеціалістів, які протягом 2023 року надали допомогу вже понад двом тисячам українців з усіх регіонів, провівши 14 140 консультацій.