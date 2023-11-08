Как часто люди, болевшие COVID-19, испытывают одышку или усталость

Люди, переболевшие COVID-19, вдвое чаще испытывают одышку, усталость, потерю памяти по сравнению с теми, кто никогда не инфицировался коронавирусной инфекцией.

Соответствующие выводы ученые опубликовали в журнале BMC Infectious Diseases. Исследование проводили норвежские исследователи.

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Как проводили исследования

Они сравнили вероятность наличия 17 различных постковидных симптомов в зависимости от того, перенес человек коронавирус или нет. Работа охватывает данные около 54 тысяч человек, у которых был лабораторно подтвержден COVID-19 в период с февраля 2020 по февраль 2021 года.

Также в исследовании учли данные более 485 тысяч человек, никогда не болевших коронавирусом. Отмечают, что большинство участников исследования в то время не были вакцинированы против COVID-19.

Что обнаружили ученые

Результаты показали, что люди, переболевшие COVID-19, вдвое чаще ощущают одышку или усталость, а также чаще сталкиваются с проблемами запоминания и припоминания. Более того, они чаще жалуются на головную боль по сравнению с людьми, которые никогда не болели COVID-19.

. Исследователи изучали только симптомы, возникшие, по крайней мере, через 3 месяца после того, как им диагностировали COVID-19.

Также в результатах исследования указывается, что тяжелое течение болезни значительно повышает риск длительных симптомов COVID-19: одышки, усталости и потери памяти.

Относительно того, насколько точно исследование и стоит ли опираться на выявление фактов, ученые отметили, что в Норвегии регистрируют не все симптомы, о которых сообщают во время визита к врачу общей практики. Поэтому, в перспективе следует провести дополнительные исследования, чтобы точно понять взаимосвязь постковидных состояний.