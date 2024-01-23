Тревожные сведения сменялись обнадеживающими новостями о создании вакцин, затем все обсуждали Дельту, Омикрон и другие штаммы. Новости о COVID-19 почти исчезли, а коронавирус остался.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией больше не подходит для определения чрезвычайной ситуации, это произошло 5 мая 2023 года.

Также на тему Выяснили, какая диета значительно уменьшает риск заражения коронавирусом.

Однако ВОЗ отмечает, что отмена режима чрезвычайной ситуации не означает окончания пандемии. COVID-19 сейчас распространен во всем мире, до сих пор сохраняется риск появления новых штаммов вируса.

Новый штамм коронавируса в США

Штамм JN.1 обнаружили в сентябре в прошлом году. Этот вариант вируса генетически близок к одной из разновидностей Омикрона – пироле. Исследований нового штамма пока недостаточно, но, скорее всего, он не вызывает необычные симптомы или более тяжелые формы заболевания.

Известно, что JN.1 быстро распространяется – именно его все чаще диагностируют у зараженных людей. Ученые ожидают, что современные вакцины COVID-19 будут способны оградить от нового штамма коронавируса.

Заболеваемость ководом

Согласно последним отчетом ВОЗ от 22 декабря, количество случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 52% за период с 20 ноября по 17 декабря. Отчет отражает реальную ситуацию не точно: тестов на ковод стало проводиться меньше, а также не все страны регулярно отчитываются о ситуации с коронавирусом.

Противовирусный препарат против COVID-19

Ученые подсчитали, что использование "Паксловида" способно предотвратить 850 миллионов случаев госпитализации и сохранить более 170 миллиардов долларов. Новый препарат используется для лечения легкой и умеренной формы COVID-19 у людей из группы высокого риска.

Пожалуй, это тот редкий случай, когда противовирусное лекарство не является фуфломицином и действительно действует. Однако важно помнить, что "Паксловид" не для самолечения. Этот препарат имеет множество противопоказаний и должен назначаться только врачом.

Серотонин и постковидный туман в голове

Ученым удалось выяснить почему некоторые люди еще долгое время после COVID-19 имеют туман в голове.

Они обнаружили, что у людей с подобными жалобами уровень серотонина в крови был значительно ниже, чем у других людей.

Видимо, выработка серотонина снизилась во время болезни, а затем так и не пришла в норму.

Возможно, это знание поможет будущим исследователям разработать эффективное лекарство против когнитивных последствий затяжного коронавируса.