Что делать, если порвался презерватив

Презерватив – самое надежное средство защиты от нежелательной беременности и передаваемых половым путем инфекций. Но иногда он рвется и теряет свои свойства.

Почему рвутся презервативы

Некачественный материал. Если вы купили подделку или несертифицированный продукт, есть риск, что латекс будет плохого качества. Лучше покупать средства контрацепции в аптеках или секс-шопах.

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Неверные условия хранения. Не следует хранить презервативы в местах, где материал может повредиться. Например, в кошельке или кармане джинсов. Также лучше избегать очень низких или высоких температур, иначе разрушится латекс.

Прошлый срок годности. Обычно презервативы сохраняются 3 – 5 лет. После этого нет никаких гарантий защиты от беременности или заболеваний – материал рушится.

Поврежденная упаковка. Перед использованием презерватива зажмите часть упаковки и проверьте наличие воздуха внутри. Если есть воздушная подушка – презерватив целый, если нет – выбрасывайте на мусор.

Неверное открытие упаковки. Распаковывать презервативы зубами, ножницами, ножом, длинными ногтями нельзя. Упаковку нужно открывать руками максимально аккуратно и бережно, чтобы не повредить изделие.

Неправильное одевание. Презерватив надевают на эрегированный пенис. Одной рукой нужно зажать кончик изделия, чтобы выпустить лишний воздух. Второй рукой полностью развернуть презерватив по всей длине. Если в презервативе остался воздух, его нельзя использовать.

Неверный размер. Презервативы следует подбирать индивидуально. Если вы возьмете слишком маленький, более высокий риск, что во время секса он порвется.

Использование жиров вместо лубриканта на водной основе. Латекс рушится под действием жиров. Держите их подальше от презерватива, как вазелин, крем и другие средства, которые не предназначены для секса.

Что делать, если презерватив порвался

Если вы не планируете детей, а презерватив порвался, лучше быстрее сходить к врачу. Можно использовать экстренную контрацепцию, но в идеале для назначения препаратов требуется консультация гинеколога.

Порванный презерватив повышает риск заражения половыми инфекциями. Следует обратиться к врачу и сдать анализы.

На ВИЧ, сифилис и гепатиты следует обследоваться не раньше месяца.

На ИППП – через 10 дней минимум.

Проверяться раньше этих терминов не нужно, результаты могут оказаться неправильными.