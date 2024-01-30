Зависимость от порно: когда нужно тревогу и как лечить

С каждым годом количество людей, зависящих от просмотра порнографии, увеличивается из-за ее доступности и распространенности. Но эту проблему можно устранить.

Несмотря на интимность и деликатность проблемы, если вы заподозрили у себя порно-индуцированную эректильную дисфункцию, обязательно следует обратиться за помощью к специалисту.

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Когда нужно насторожиться

Заподозрить порно-индуцированную эректильную дисфункцию можно по следующим симптомам:

мастурбация по просмотру порно от 30 минут и более

отсутствие утренних и спонтанных эрекций

проблемы с эрекцией снижение чувствительности полового члена во время секса однако отсутствие аналогичных проблем при мастурбации с просмотром порно

снижение полового влечения к партнеру

длительное достижение оргазма во время секса

поиски более экстремального порноконтента для достижения сексуального возбуждения

большее предпочтение отдается просмотру порнографии чем сексу.

Как побороть порнозависимость

Правильные и своевременные рекомендации врача помогут вам максимально безопасно и эффективно добиться положительного результата.

Советы как восстановить вашу сексуальную жизнь:

Признать, что проблема есть. Чтобы начать принимать какие-либо меры по борьбе с этим состоянием, прежде всего вы должны признать свою зависимость иначе все остальное не будет смысла. Исключить провоцирующий фактор — полностью отказаться от просмотра порно. Период восстановления каждого человека будет разным. По статистике мужчины выявившие проблему могут восстановить свое влечение и эрекцию в среднем за 2-4 недели. Если увлечение более длительное, например с подростковых лет, может потребоваться более длительный срок от 2 до 6 месяцев.

Как и при любой зависимости, сначала организм будет испытывать стресс. На начальном этапе восстановления (1 2 недели) вы можете чувствовать раздражительность апатию разбитость сравнимую с синдромом абстиненции. Рекомендуется в такие моменты направить свои ресурсы на занятие спортом начало новой деятельности знакомства с новыми людьми и новым хобби.