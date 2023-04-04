Бесплодие у мужчин: почему возникает и как обнаружить

Если вы задумались о том, чтобы наконец завести ребенка, то вас озадачит вопрос: как это произойдет? Но, к сожалению, не всем удается зачать дину сразу и причиной может быть не женское здоровье.

У здоровых пар в возрасте до 30 лет, регулярно занимающихся сексом (каждые два или три дня), вероятность забеременеть составляет около 20% в месяц. Около 84% пар могут зачать ребенка естественным путём в течение года.

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Критерии бесплодия

Врачи ставят диагноз "бесплодие" парам, которым не удалось зачать ребенка после как минимум 1 года попыток без использования противозачаточных средств. При этом многие бесплодные пары могут зачать ребенка без лечения: после двухлетних попыток в 95% случаев.

У пар, безуспешно пытавшихся зачать ребенка более трех лет, вероятность забеременеть естественным путем в течение следующего года составит уже 25% или менее.

До 15% пар бесплодны. Проблемы могут быть как у мужчин, так и у женщин. Или у обоих партнеров сразу. В четверти случаев причину бесплодия так и не удается определить.

Причины бесплодия

Мужской фактор (проблемы с яичками, семенными канальцами, эякуляцией) – 26%;

Женский фактор (проблемы с овуляцией, шейкой матки, повреждение маточных труб, эндометриоз) – 44%;

Проблемы с половым актом – 6%;

Непонятные причины – 28%.

Мужское бесплодие возникает из-за низкой выработки сперматозоидов, аномальной их формы или закупорки, что препятствует выделению сперматозоидов. Болезни, травмы, хронические проблемы со здоровьем, нездоровый образ жизни и другие факторы могут играть роль.

Когда обращаться к врачу

До 35 лет большинство врачей рекомендуют пытаться забеременеть как минимум в течение года до обследования или лечения.

Если возраст от 35 до 40 лет, вам дается полгода попыток перед тем, как сдаться медикам.

Если более 40 лет врач сразу приступит к обследованиям и лечению.

Мужчинам не стоит ждать год, если у них:

проблемы с эрекцией или эякуляцией, низкое половое влечение или другие проблемы с сексуальной функцией;

боль, дискомфорт, уплотнение или припухлость яичек;

в прошлом были проблемы с яичками, простотой или сексуальные проблемы;

была операция в паху, на яичках, мошонке или половом члене.

Какие анализы можно сдать, чтобы успокоиться

Есть два базовых анализа, после которых можно успокоиться. Или копать причину дальше.

Анализ спермы (спермограмма). Он поможет понять, есть ли проблемы с количеством сперматозоидов или их подвижностью. По крайней мере, одно из яичек должно функционировать правильно.

Тест на хламидиоз. Образец мочи будет проверен на наличие хламидий, потому что они могут повлиять на фертильность. Обычно врач назначает курс антибиотиков и все кончается.