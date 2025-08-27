Согласно последней версии Международной классификации болезней (МКБ-11), лудомания или патологический гемблинг – это нарушение, связанное с компульсивной игрой, которое может возникать как онлайн, так и оффлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВОЗ.

Чем опасна игровая зависимость?

Азартные игры могут иметь серьезные последствия для психического здоровья и приводить к финансовым кризисам, социальной изоляции, конфликтам с законом, потере работы и даже к попыткам суицида. Игромания часто разрушает отношения, приводит к депрессии и сопровождается другими вредными привычками.

Как распознать лудоманию?

Зависимость не всегда проявляется явно. Насторожить должны следующие тревожные симптомы:

Невозможность самостоятельно контролировать участие в азартных играх. Постоянные мысли об игре и стремление отыграться. Рост ставок для достижения привычного уровня эмоций. Продолжение игры несмотря на явное негативное влияние на жизнь. Ложь или умалчивание о масштабах игры и потери денег. Использование азартных игр как способ побега от эмоциональных проблем или скуки.

Финальная точка – когда игрок начинает полагаться на чужую помощь или задолженности, чтобы продолжать игру.

Игровое расстройство не диагностируется только на основе регулярного участия в азартных играх (например, лотереи раз в неделю в семейном кругу) при отсутствии других симптомов. Зависимость нельзя объяснить влиянием других психических заболеваний или приемом лекарственных средств.

Почему возникает лудомания?

Точные причины не доказаны, однако этому способствуют сочетание генетических, биологических и средовых факторов. Хотя большинство взрослых, которые иногда играют, остаются в “зеленой зоне", стоит помнить: азартные игры могут вызвать сильную зависимость.

Факторы риска:

Пол и возраст: мужчины и молодые люди чаще попадают в группу риска; у молодых людей зависимость развивается быстрее.

Семейная история: если кто-то из родителей имел склонность к игровой зависимости, риск для потомков возрастает.

Другие расстройства: часто лудомания сопровождается употреблением алкоголя, табака или другими психическими расстройствами.

Черты характера: склонность к импульсивности, тревожности, поиска острых ощущений.

Главная “приманка" азартных игр – мощный выброс дофамина. Играть становится так же увлекательно, как получать значительную награду – и мозг начинает требовать повторений все больше. Со временем мозг становится менее чувствительным к дофамину, и для предыдущего эффекта требуются все большие ставки.

МРТ-исследования показывают изменения в участках мозга, отвечающих за вознаграждение, эмоции и стресс. У зависимых людей наблюдают уменьшение объема гиппокампа и миндалины.

Можно ли вылечить лудоманию?

Игровая зависимость – серьезный вызов, и она поддается лечению. Научно доказано, что лучше всего работает длительная когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и мотивационное консультирование. Самотерапия и группы поддержки также могут быть полезными, хотя их эффективность менее подтверждена.

Как помочь близкому человеку?

Открыто обсудите проблему, дайте понять, что готовы поддержать, не осуждая. Посоветуйте обратиться к специалистам. Будьте терпеливыми – путь к выздоровлению длится долго. Помните и о собственном ментальном здоровье.

Лудомания – это не просто вредная привычка, а серьезное расстройство, что способно разрушить жизнь. Своевременное обращение за помощью, поддержка семьи и профессиональная терапия значительно повышают шансы на выздоровление и возвращение к полноценной жизни.