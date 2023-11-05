Помогут с потенцией: 5 продуктов, на которые следует обратить внимание мужчинам

Проблемы с потенцией не решаются одной только виагрой. Должен быть комплексный подход, в частности, коррекция образа жизни и здоровый рацион.

Рацион, к слову, действительно может влиять на мужскую потенцию. Остановимся на перечне продуктов, которые способны его улучшать.

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Сразу заметим, что не существует какого-то магического продукта, который решит проблемы с эректильной функцией и улучшит сексуальную жизнь. В то же время, научные данные подтверждают положительное влияние на мужское здоровье многих продуктов. Добавить в свой рацион хотя бы несколько из них точно не будет лишним.

Гранатовый сок

Гранатовый сок хоть и не легко доступен, особенно, если говорить о качественном секе, но он считается очень полезным для здоровья. Все благодаря тому, что он богат полифенолами.

В частности, научные данные подтвердили и улучшение потенции и эректильной функции у мужчин, потреблявших гранатовый сок.

Орехи

Орехи являются неотделимым элементом любой здоровой диеты, поскольку они содержат много антиоксидантов, минералов и ненасыщенных жирных кислот. В частности, они помогают снижать уровень холестерина и способны поддерживать иммунитет.

Но самое интересное, что орехи содержат аргинин, улучшающий потенцию. Регулярное употребление орехов помогает повысить качество эрекции.

Чеснок

Чеснок тоже в этом списке не зря, поскольку способствует улучшению кровообращения и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, чеснок хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Употребление чеснока мужчинами с эректильной дисфункцией может улучшить качество эрекции.

Черный шоколад

Темный шоколад часто фигурирует в исследованиях, определяющих продукты, положительно влияющие на потенцию.

Дело опять же во флавоноидах, обладающих антибактериальными свойствами, повышающих эластичность эритроцитов, в целом полезны для здоровья, в частности для эректильной функции.

Жирная рыба

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 оказывают очень положительное влияние на здоровье. В частности, оказывают влияние на синтез мужских гормонов и улучшение кровотока. Таким образом, рыбий жир следует потреблять мужчинам, желающим сохранить потенцию. Кроме того, Омегу-3 изучали в контексте профилактики простатита.