Действительно ли жвачка полезна для здоровья зубов

Стоматологи рекомендуют жевать жвачку 20 минут после еды. Но только ту, которая без сахара. От сахарного вреда больше, чем пользы.

Люди жевали жвачку задолго до их появления на кассах супермаркета. Греки жевали смолу мастикового дерева, мая предпочитали тягучку из саподилового дерева, а коренные американцы жевали еловую смолу: этой привычкой, кстати, они заразили европейцев.

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Как жвачка помогает бороться с кариесом

Сегодняшние жевательные резинки лепят из синтетических материалов: эластомеров, смол и восков в разных пропорциях, добавляя ароматизаторы, красители и подсластители. Их польза в том, что они помогают производить больше слюны. Слюна – естественная защита рта от кислот, продукта жизнедеятельности бактерий, оставшихся во рту после еды. Они образуют тонкую пленку на зубах, медленно въедают в них и разрушают.

Сама по себе жвачка не спасет зубы. Но если соблюдать и другую гигиену рта: чистить зубы дважды в день пастой с фтором и жевать жвачку между приемами пищи, тогда она хорошая помощница. Идеальный вариант – еще добавить чистку зубной нитью каждый день. Наши предки не могли пасти с фтором, поэтому они жевали смолы, снова и снова инициируя образование слюны.

Без жвачки у человека производится примерно 0,3 – 0,4 миллилитра слюны в минуту. Этого мало, чтобы нейтрализовать бактерии через 20 минут, понадобится минимум час. Жвачка усиливает слюноотделение в 10 – 12 раз.

Другие бонусы жвачки

Жвачка не только хорошо защищает от кариеса, но и помогает при сухости во рту и неприятном запахе. Потому ее можно пожевать и после сна. Никакого гастрита и язвы из-за выделения кислоты в пустой желудок не будет. Исследования показывают, что даже время жевания резинки не оказывает значительного влияния на количество желудочного сока.

Жевание жвачки может уменьшить симптомы у людей с гастроэзофагеальным или ларингофарингеальным рефлюксами. В первом случае содержимое желудка попадает в пищевод, во втором – в горло.

Жевательная резинка с сахаром усиливает и без того кислотную среду во рту и не защищает от кариеса, а наоборот стимулирует его. Степень вреда зависит от количества сахара в резинке, продолжительности и частоты жевания.