Чи справді жуйка корисна для здоров'я зубів

Стоматологи рекомендують жувати жуйку 20 хвилин після їжі. Але лише ту, яка без цукру. Від цукрової шкоди більше, ніж користі.

Люди жували жуйку задовго до їхньої появи на касах супермаркету. Греки жували смолу мастикового дерева, мая надавали перевагу тягучці з саподилового дерева, а корінні американці жували ялинову смолу: цією звичкою, до речі, вони заразили європейців.

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Як жуйка допомагає боротись з карієсом

Сьогоднішні жувальні гумки ліплять із синтетичних матеріалів: еластомерів, смол та восків у різних пропорціях, додаючи ароматизатори, барвники та підсолоджувачі. Їхня користь у тому, що вони допомагають виробляти більше слини. Слина – природний захист рота від кислот, продукту життєдіяльності бактерій, що залишилися у роті після їжі. Вони утворюють тонку плівку на зубах, повільно в'їдаються в них і руйнують.

Сама по собі жуйка не врятує зуби. Але якщо дотримуватися й іншої гігієни рота: чистити зуби двічі на день пастою з фтором і жувати жуйку між прийомами їжі, тоді вона хороша помічниця. Ідеальний варіант – ще додати чистку зубною ниткою щодня. Наші пращури не мали пасти з фтором, тому вони жували смоли, знову і знову ініціюючи утворення слини.

Без жуйки у людини виробляється приблизно 0,3 – 0,4 мілілітра слини на хвилину. Цього замало, щоб нейтралізувати бактерії за 20 хвилин, знадобиться мінімум година. Жуйка посилює слиновиділення в 10 – 12 разів.

Інші бонуси жуйки

Жуйка не тільки добре захищає від карієсу, але й допомагає при сухості в роті та неприємному запаху. Тому її можна пожувати і після сну. Жодного гастриту та виразки через виділення кислоти в порожній шлунок не буде. Дослідження показують, що навіть година жування гумки не значно впливає на кількість шлункового соку.

Жування жуйки може зменшити симптоми у людей з гастроезофагеальним або ларингофарингеальним рефлюксами. У першому випадку вміст шлунка потрапляє у стравохід, у другому – у горло.

Жувальна гумка з цукром посилює і без того кислотне середовище в роті і не захищає від карієсу, а навпаки стимулює його . Ступінь шкоди залежить від кількості цукру в гумці, тривалості та частоти жування.