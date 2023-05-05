Вы будете удивлены: действительно ли тыквенные семена настолько полезны
Источник:FDC
Тыквенные семена обладают множеством полезных свойств. Они способны помочь в контроле уровня сахара в крови, поэтому рекомендуется добавлять к диете при сахарном диабете второго типа.
Тыквенные семена считаются суперфудом, который в последнее время приобрел популярность благодаря своим многочисленным полезным свойствам. В семенах много витаминов, минералов и полезных жиров.
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Польза тыквенных семян для людей с диабетом
Тыквенные семена содержат сложные углеводы с низким гликемическим индексом (ГИ). Это означает, что они обеспечивают плавное повышение и понижение уровня глюкозы в крови.
Семена – отличный источник высококачественных белков и пищевых волокон, помогает поддерживать здоровье кишечника, способствует медленному перевариванию и усвоению углеводов.
Кроме того, тыквенные семена содержат линоленовую кислоту, которая снижает резистентность, то есть устойчивость клеток к инсулину у людей с диабетом или сахарным диабетом второго типа.
Тыквенные семена богаты магнием, который помогает контролировать уровень инсулина, а также снижает риск развития осложнений диабета – болезней сердца и ретинопатии – повреждения кровеносных сосудов, несущих кровь в сетчатку глаза.
Подчеркнем, что семена тыквы не могут заменить лекарственную терапию диабета. Также семена, хоть и редко, могут вызвать аллергию, которая проявляется крапивницей, рвотой и чувством сжатия в груди.
Другие полезные свойства тыквенных семян
В общем, тыквенные семена могут стать хорошим дополнением к сбалансированному питанию людей, не имеющих диабета, ведь тыквенные семена обладают и другими полезными свойствами:
- Уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний: семена тыквы содержат моно- и многонасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота и линолевая кислота, которые снижают уровень плохого холестерина в крови и улучшают здоровье сердца.
- Улучшение здоровья простаты: семена тыквы содержат вещество палмитиновую кислоту, которая может помочь уменьшить риск развития простатита и рака простаты.
- Повышение уровня энергии: семена тыквы богаты белком и железом, которые могут помочь увеличить уровень энергии и уменьшить чувство усталости.
- Улучшение здоровья костей: семена тыквы содержат минералы, такие как магний, цинк и медь, которые помогают укрепить кости и предотвращают развитие остеопороза.
Следовательно, тыквенные семена могут быть полезным дополнением к рациону, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать развитие различных заболеваний.