Вы будете удивлены: действительно ли тыквенные семена настолько полезны

Тыквенные семена обладают множеством полезных свойств. Они способны помочь в контроле уровня сахара в крови, поэтому рекомендуется добавлять к диете при сахарном диабете второго типа.

Тыквенные семена считаются суперфудом, который в последнее время приобрел популярность благодаря своим многочисленным полезным свойствам. В семенах много витаминов, минералов и полезных жиров.

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Польза тыквенных семян для людей с диабетом

Тыквенные семена содержат сложные углеводы с низким гликемическим индексом (ГИ). Это означает, что они обеспечивают плавное повышение и понижение уровня глюкозы в крови.