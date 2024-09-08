Профилактика диабета, заболеваний сердца и печени: почему нужно есть свежий чеснок

Чеснок издавна считают суперфудом. Новые исследования связали потребление чеснока с положительным влиянием на важные функции здоровья. В частности, на снижение риска рака, сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение функций печени.

Однако, есть важный момент: различные методы высушивания чеснока, которые используются в промышленности, приводят к снижению уровня биоактивных компонентов, которые есть в чесноке.

Смотрите также Что есть, чтобы оставаться энергичным: небанальный, но доступный список продуктов для бодрости

Почему свежий чеснок полезен

В частности, речь о соединении аллицин, общие фенолы и пируват. Подобные соединения могут положительно влиять на нормализацию уровня холестерина в крови.

Но, если сравнивать их содержание в свежесобранном чесноке, специи – проигрывают.

Также соединения серы в свежем чесноке могут быть почти в 1000 раз сильнее антиоксидантами по сравнению с теми, содержащихся в старом корнеплоде.

Вывод! Результаты клинических испытаний подтвердили разнообразное положительное влияние потребления сырого чеснока на здоровье. В частности улучшение липидного профиля для профилактики диабета. Кроме того, это улучшало артериальное давление, проходимость кровеносных сосудов и метаболизм в глюкозе крови.

Ученые продолжат изучать пользу чеснока

Правда, ученые отмечают, что нужны новые исследования, чтобы подробнее изучить эти соотношения, чтобы понять, насколько чесночные добавки проигрывают пользы сырому белому чесноку.

А также продолжение изучения этого вопроса поможет создать целостное понимание потенциальных преимуществ, связанных с потреблением чеснока.