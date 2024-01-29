Как потребление орехов влияет на ваш организм

О пользе орехов не знает разве что ленивый, но до сих пор есть те, кто ограничивает потребление орехов из-за их высокой калорийности. В то же время польза орехов чрезвычайна, поэтому обязательно добавляйте их в свой рацион.

А чтобы убедить вас наверняка, собрали научные исследования, которые описывают пользу потребления орехов и то, как они влияют на наш организм. В частности, вы наверняка точно слышали, что орехи содержат полезные жиры, но для чего именно они вам– вероятнее всего, вам ответить сложно.

Смотрите также Темный шоколад снижает риск смертельного заболевания

Пять "да" в пользу орехов

Орехи источник полезных жирных кислот

исследование свидетельствуют, что орехи содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье мозга.

Месяц антиоксиданты

Следующий факт– орехи содержат много антиоксидантов, а, как известно, антиоксиданты защищают наши клетки от повреждения свободными радикалами. Это, как свидетельствуют научные данные, потенциально может снизить риск различных заболеваний, в частности рака и сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из самых частых причин смерти в мире.

Богатые витаминами и минералами

Орехи также содержат много витаминов, которые вы не получаете из других источников. В частности, это витамины группы В, витамин Е, железо, цинк, магний и другие важные минералы, что помогают поддерживать здоровье и состояние иммунной системы.

Контролируют вес

Несмотря на высокую калорийность, орехи являются хорошим вариантом перекуса и помогут удовлетворить чувство голода и контролировать аппетит., ведь дают ощущение сытости на длительное время. Ученые объясняют, это тем, что орехи содержат белки, жиры и волокна. Есть, потребляя орехи, вы можете уменьшить количество потребляемых калорий в целом и, как следствие, поддерживать здоровый вес.

Улучшают пищеварение

Опять же, из-за того, что орехи содержат волокна, которые насыщают организм, они также способствуют лучшему пищеварению и уменьшают риск запоров и других проблем с ЖКТ.