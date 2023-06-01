"Ешьте хоть горстями": назвали продукт, который поможет похудеть

Фрукты и ягоды богаты витаминами и микроэлементами, способствующими хорошему здоровью, и некоторые из них могут быть особенно полезны для похудения.

При похудении важно, чтобы рацион был не просто низкокалорийным, но содержал питательные вещества. Так, если сравнивать с другими продуктами, как солеными закусками, или десертами, фрукты богаты питательными веществами и имеют низкую калорийность.

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Помогают обуздать голод

Фрукты богаты клетчаткой и водой, что означает, что они придают объем блюдам. То есть вы можете есть такое же количество пищи, но потреблять меньше калорий.

Потребление достаточного количества фруктов и овощей поможет замедлить скорость потребления пищи. Выделение времени на жевание дает много преимуществ, в частности, помогает чувствовать сытость.

Если ваша цель – похудеть, обязательно ешьте малину. Эти сладкие ягодки наполнены клетчаткой, антиоксидантами и обладают приятным сладким вкусом.



Малина очень полезна, добавьте ее в свой рацион, если худеете / Фото Unsplash

Польза малины

По данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан малины, как свежей, так и замороженной, содержит около 10 граммов клетчатки. Это примерно одна треть ежедневного рекомендованного потребления клетчатки для мужчин и женщин согласно Диетическим рекомендациям.

Кроме того, что клетчатка способствует снижению веса, она замедляет пищеварение и предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови, обеспечивая более стабильную энергию в течение дня.

Более того, бактерии в вашем кишечнике питаются клетчаткой. Таким образом, потребление клетчатки является необходимым условием здорового микробиому кишечника, который играет немаловажную роль в других аспектах вашего здоровья.

Противовоспалительные свойства

Антиоксиданты, содержащие овощи и фрукты, играют огромную роль в защите клеток вашего организма, нейтрализуя вредные свободные радикалы, чтобы уменьшить воспаление, вызывающее заболевание. Малина однозначно входит в список лидеров продуктов, содержащих антиоксиданты.

Более того, малина богата специфическими антиоксидантами, которые называются антоцианами. Плоды также являются отличным источником витамина С.

Также малина довольно сладкая, что понравится вам, если вы любите лакомиться сладостями и десертами. Ягоды – прекрасная альтернатива.