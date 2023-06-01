"Їжте хоч жменями": назвали продукт, який допоможе схуднути

Фрукти та ягоди багаті вітамінами та мікроелементами, які сприяють гарному здоров'ю, та деякі з них можуть бути особливо корисними для схуднення.

При схудненні важливо, аби раціон був не просто низькокалорійним, а й містив поживні речовини. Так, якщо порівнювати з іншими продуктами, як-от солоними закусками, чи десертами, фрукти – багаті на поживні речовини та мають низьку калорійність.

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Допомагають приборкати голод

Фрукти багаті клітковиною та водою, що означає, що вони додають об’єму стравам. Тобто ви можете їсти таку саму кількість їжі, але споживати менше калорій.

Споживання достатньої кількості фруктів та овочів може допомогти уповільнити швидкість споживання їжі. Виділення часу на жування дає багато переваг, зокрема допомагає відчувати ситість.

Якщо ваша мета – схуднути, обов'язково їжте малину. Ці солодкі ягідки наповнені клітковиною, антиоксидантами та мають приємний солодкий смак.



Малина дуже корисна, додайте її у свій раціон, якщо худнете / Фото Unsplash

Користь малини

За даними Міністерства сільського господарства США, одна склянка малини, як свіжої, так і замороженої, містить близько 10 грамів клітковини. Це приблизно одна третина щоденного рекомендованого споживання клітковини для чоловіків і жінок згідно з Дієтичними рекомендаціями.

Крім того, що клітковина сприяє зниженню ваги, вона уповільнює травлення та запобігає раптовим стрибкам рівня цукру в крові, забезпечуючи більш стабільну енергію протягом дня.

Щобільше, бактерії у вашому кишківнику харчуються клітковиною. Таким чином, споживання клітковини є необхідною умовою здорового мікробіому кишківника, який відіграє важливу роль в інших аспектах вашого здоров'я.

Протизапальні властивості

Антиоксиданти, які містять овочі і фрукти, відіграють величезну роль у захисті клітин вашого організму, нейтралізуючи шкідливі вільні радикали, щоб зменшити запалення, що викликає захворювання. Малина однозначно входить у перелік лідерів продуктів, які містять антиоксиданти.

Ба більше, малина багата на специфічні антиоксиданти, які називаються антоціанами. Плоди також є чудовим джерелом вітаміну С.

Також малина є досить солодкою, що сподобається вам, якщо ви полюбляєте ласувати солодощами та десертами. Ягоди – є чудовою альтернативою.