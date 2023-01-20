В чем польза секс-игрушек

Есть стереотип, что мастурбация – это удел одиноких и несчастных, а интимными игрушками вообще пользуются только те, кто не справляется самостоятельно. Объясняем почему это не так.

Игрушки можно использовать наедине или во время секса с другими людьми – в зависимости от настроения и желания. Да, одна из главных задач человека при соло-сексе – это сделать себе приятно.

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Польза для здоровья

Мастурбация помогает стать счастливее вследствие выброса окситоцина и дофамина, расслабиться, удовлетворить половое влечение (когда сексу не хочется или нет возможности им заняться) и даже справиться с болью. Интимные игрушки этот процесс упрощают, так как разрешают сфокусироваться конкретно на возбуждении, исследовании реакций собственного тела и достижении оргазма.

Причем моральных и физических сил при этом тратить приходится меньше: при правильном использовании самое неприятное, что может произойти, – это разрядившийся аккумулятор.

Использование секс-игрушек как самостоятельно, так и в паре – это отличный способ расслабиться и повысить частоту оргазмов. Вопреки распространенному мифу, чувствительность гениталий секс-игрушки не снижают, а значит, не нужно бояться того, что партнер перестанет хотеть секса исключительно по этой причине.

Польза для отношений

В конце концов, интимная игрушка – это просто устройство, а секс с человеком – это способ коммуникации, в который нередко входят секстинг (пересылка интимных фото и сообщений), поцелуи, нежные прикосновения и другие способы проявить заботу и страсть.

Секс-игрушки могут даже помочь вернуть в отношениях искорку. К примеру, если сексу хочется, но не удается достичь нужного уровня возбуждения. Или если требуется более длительная или интенсивная стимуляция: например, в проникающем сексе мужчина может ласкать женщину с помощью игрушки до, во время или после пенетрации, чтобы ей удалось получить оргазм и все остались довольны.

Но мастурбация и секс нужны для удовольствия (если вы не планируете детей), а оно невозможно без ощущения безопасности. Поэтому, если не хочется заниматься какой-то конкретной практикой или использовать определенную игрушку – вообще или именно сейчас – не нужно заставлять себя или партнера.