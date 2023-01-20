У чому користь секс-іграшок

Є стереотип про те, що мастурбація – це доля самотніх і нещасних, а інтимними іграшками взагалі користуються лише ті, хто не справляється самостійно. Пояснюємо, чому це не так.

Іграшки можна використовувати наодинці або під час сексу з іншими людьми – залежно від настрою та бажання. Так, одне з головних завдань людини при соло-сексі – це зробити собі приємно.

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Користь для здоров'я

Мастурбація допомагає стати щасливішим внаслідок викиду окситоцину і дофаміну, розслабитися, задовольнити статевий потяг (коли сексу не хочеться чи немає можливості ним зайнятися) і навіть впоратися з болем. Інтимні іграшки цей процес полегшують, оскільки дозволяють сфокусуватися саме на збудженні, вивченні реакцій свого тіла та досягненні оргазму.

Причому моральних і фізичних сил при цьому витрачати доводиться менше: при правильному використанні найнеприємніше, що може статися, – це акумулятор, який розрядився.

Використання секс-іграшок як самостійно, так і в парі – це чудовий спосіб розслабитися та підвищити частоту оргазмів. Всупереч поширеному міфу, чутливість геніталій секс-іграшки не знижують, а отже, не треба боятися того, що партнер перестане хотіти сексу виключно з цієї причини.

Користь для стосунків

Зрештою, інтимна іграшка – це просто девайс, а секс з людиною – це спосіб комунікації, в який нерідко входять секстинг (пересилання інтимних фото і повідомлень), поцілунки, ніжні дотики та інші способи виявити турботу і пристрасть.

Секс-іграшки можуть навіть допомогти повернути у стосунки іскорку. Наприклад, якщо сексу хочеться, але не вдається досягти потрібного рівня збудження. Або якщо потрібно більш тривала чи інтенсивна стимуляція: наприклад, у проникаючому сексі чоловік може пестити жінку за допомогою іграшки до, під час або після пенетрації, щоб їй вдалося отримати оргазм і всі залишилися задоволені.

Але мастурбація та секс потрібні для задоволення (якщо ви не плануєте дітей), а воно неможливе без відчуття безпеки. Тому, якщо не хочеться займатися якоюсь конкретною практикою чи використати певну іграшку – взагалі, чи саме зараз, – не треба примушувати себе чи партнера.