В чем польза икры и когда ее можно давать детям
Источник:Cleveland Clinic
Икра богата микроэлементами, которые помогают костям, зубам и коже оставаться здоровыми, поддерживают здоровье сердца и эндокринной системы, питают и защищают клетки мозга.
Икра – это яйцеклетки самок рыб, которые обычно готовят в соленом виде и едят как закуску. Она бывает красной и черной, мелкой и большой. Большая икра имеет более выраженный рыбный вкус.
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Польза икры
Икра богата:
- витамины В12, С, D, Е и А – они помогают работе иммунной системы, поддерживают здоровье кожи;
- йод – регулирует деятельность щитовидной железы, необходимую для нервной системы;
- кальций – важен для здоровья костей и зубов;
- железо – участвует в создании эритроцитов, красных клеток крови, переносящих кислород по всему организму;
- магний – помогает организму вырабатывать энергию, работать мышцам и нервным клеткам, а также поддерживает крепкость костей;
- омега-3 жирные кислоты – помогают поддерживать здоровье сердца и эндокринной системы, питают и защищают клетки мозга.
Когда давать икру детям
Икру, равно как и рыбу, можно добавлять в детский рацион. Врачи рекомендуют подождать с введением рыбы в рацион до 9 месяцев, а с введением моллюсков, например креветок, до 12 месяцев. Некоторые специалисты советуют отказаться от прикормки моллюсками до трех лет, особенно если у семьи есть случаи аллергии на них или у малыша были симптомы сезонной аллергии, экземы или астмы.
Педиатры советуют добавлять икру в рацион в небольших количествах (не более нескольких икринок), когда ребенку исполнится два года. После того, как ребенок впервые попробует икру, внимательно посмотрите, нет ли красноты на коже, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.
Сама икра не считается сильным аллергеном, но консерванты, которые иногда добавляют к ее хранению, могут вызвать аллергические реакции в организме. Внимательно прочитайте информацию о составе продукта на этикетке. И выбирайте малосольную икру, чтобы снизить количество соли в рационе ребенка.