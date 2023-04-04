Почему стоит есть свеклу: польза и вред

Свекла – корнеплод насыщенного красного цвета с землистым запахом. Его можно приготовить разными способами: отварить, запечь, пожарить. Свеклу добавляют в супы, салаты, пироги, смузи и делают сок.

Польза свеклы

В 100 граммах свеклы содержится 2,8 г клетчатки, которая полезна организму Она помогает контролировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровый вес, снижает уровень холестерина. Клетчатка в сбалансированной диете помогает снизить риск развития заболеваний сердца и заболеваний кишечника, например рака толстой кишки.

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Свекла, как и другие овощи и фрукты фиолетового цвета, считается богатой источником антиоксидантов. Благодаря им клетки защищены от повреждений, что снижает риск развития рака и болезней сердца.

Корнеплод в большом количестве содержит беталаины. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствами. Одно исследование показало, что капсулы с беталаином свеклы помогают снизить боль в суставах при остеоартрозе. Но эксперимент проводился с небольшим количеством участников, поэтому пока нельзя однозначно сказать, что свекла спасет от боли в суставах.

Считается что нитраты, имеющиеся в свекле, могут снизить кровяное давление. Одно исследование подтверждает, что свекольный сок помогает снизить давление при гипертонии. Но несмотря на перспективный результат, в эксперименте приняли участие только 68 добровольцев – недостаточное количество, чтобы делать однозначные выводы.

Также свекла – хороший источник калия. Он оказывает положительное влияние на кровеносные сосуды, снижая артериальное давление.

Кому свеклу может навредить

Но корнеплод имеет и минусы. Свекла содержит оксалаты, которые могут стать причиной образования камней в почках. Поэтому, если у вас есть подобные проблемы, добавляйте его в свой рацион с осторожностью.