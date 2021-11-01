Полезное полиглотство: как изучение языков помогает нашему здоровью

Наш мозг, как и тело, со временем начинает стареть, как бы не хотелось держать его в тонусе дольше. Ученые из Торонто обнаружили, что улучшить состояние стареющего мозга может изучение иностранных языков.

Исследование только одного языка улучшает когнитивные функции. Также изучение нового улучшает самочувствие и способствует концентрации.

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Ученые из Центра гериатрической помощи Бейкрест провели исследование, которое показало, что изучение нового языка может обеспечить серьезный стимул для постаревшего ума. Чтобы овладеть языком, не обязательно свободно на нем говорить – достаточно уделять внимание новым словам и правилам.

Как проходило исследование Ученые обнаружили, что пожилые люди, которые изучали испанский язык, продемонстрировали такие же когнитивные улучшения, как и группа людей, которые принимали участие в тренингах для мозга. Люди, которые изучали иностранный язык, отметили, что получали больше удовольствия от процесса, чем те, кто ходил на тренинги. В исследовании приняли участие 76 пожилых людей, которые не знают других языков.

По словам ведущего автора исследования и ученого по нейрореабилитации Джеда Мельцера, результаты эксперимента впечатляют.

Эти результаты увлекательны, потому что они указывают на то, что пожилые люди могут получить когнитивные преимущества от приятной деятельности,

– отметил он.



Новые языки держат мозг в тонусе / Фото Unsplash

Никогда не поздно изучать языки

Предыдущие опыты показали, что двуязычие или способность говорить на нескольких языках может отсрочить начало деменции или вообще предотвратить ее. Исследование канадских ученых – одно из первых, которое доказало, что новые языки положительно влияют на когнитивные функции.

Участники нашего исследования продемонстрировали значительные улучшения, не владея свободно испанским языком. Это говорит о том, что вам необязательно быть двуязычным, чтобы ваш мозг мог извлечь выгоду из обучения,

– рассказала профессор Йоркского университета Эллен Белосток.

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По словам исследовательницы, результаты эксперимента очень обнадеживают, потому что двуязычие часто возникает в раннем возрасте – взрослым достичь билингвизма довольно трудно.

Мы можем выучить другой язык в любом возрасте, чтобы получить некоторые когнитивные преимущества, которыми пользуются двуязычные лица,

– добавила она.



Изучение языка тренирует мозг в любом возрасте / Фото Unsplash

Как изучение языков улучшает работу мозга

После языковых исследований ученые протестировали состояние мозга каждого участника.

У людей, изучавших испанский язык, было обнаружено улучшение рабочей памяти и исполнительной функции. Эти факторы влияют на сосредоточенность человека, на его способность критически мыслить и работать с противоречивой информацией.



Изучение языков помогает сконцентрироваться / Фото Unsplash

Помимо когнитивных преимуществ, изучение второго языка может обогатить жизнь пожилых людей другими важными способами. Например, можно завести новые дружеские отношения или открыть двери к новой культуре или путешествиям – жить полноценно,

– подытожил доктор Мельцер.