Корисне поліглотство: як вивчення мов допомагає нашому здоров’ю

Наш мозок, як і тіло, з часом починає старіти, хоч як би не хотілося тримати його в тонусі довше. Науковці з Торонто виявили, що покращити стан мозку, який старіє, може вивчення іноземних мов.

Дослідження лиш однієї мови покращує когнітивні функції. Також вивчення нового покращує самопочуття та сприяє концентрації.

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Вчені з Центру геріатричної допомоги Бейкрест провели дослідження, яке показало, що вивчення нової мови може забезпечити серйозний стимул для постарілого розуму. Щоб опанувати мову, не обов’язково вільно нею говорити – достатньо приділяти увагу новим словам та правилам.

Як проходило дослідження Науковці виявили, що літні люди, які вивчали іспанську мову, продемонстрували такі ж когнітивні покращення, як і група людей, які брали участь у тренінгах для мозку. Люди, які вивчали іноземну мову, зазначили, що отримували більше задоволення від процесу, ніж ті, хто ходив на тренінги. У дослідженні взяли участь 76 літніх людей, які не знають інших мов.

За словами провідного автора дослідження та вченого з нейрореабілітації Джеда Мельцера, результати експерименту вражають.

Ці результати є захопливими, оскільки вони вказують на те, що літні люди можуть отримати когнітивні переваги від приємної діяльності,

– зазначив він.

Нові мови тримають мозок у тонусі / Фото Unsplash

Ніколи не пізно вивчати мови

Попередні досліди показали, що двомовність або здатність говорити кількома мовами може відтермінувати початок деменції або взагалі запобігти їй. Дослідження канадських науковців – одне з перших, яке довело, що нові мови позитивно впливають на когнітивні функції.

Учасники нашого дослідження продемонстрували значні покращення, не володіючи вільно іспанською мовою. Це говорить про те, що вам не обов'язково бути двомовним, щоб ваш мозок міг отримати вигоду від навчання,

– розповіла професорка Йоркського університету Еллен Білосток.

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За словами дослідниці, результати експерименту дуже обнадійливі, тому що двомовність часто виникає у ранньому віці – дорослим досягти білінгвізму доволі важко.

Ми можемо вивчити іншу мову в будь-якому віці, щоб отримати деякі когнітивні переваги, якими користуються двомовні особи,

– додала вона.

Вивчення мови тренує мозок у будь-якому віці / Фото Unsplash

Як вивчення мов покращує роботу мозку

Після мовних досліджень науковці протестували стан мозку кожного учасника.

У людей, які вивчали іспанську, виявили покращення робочої пам'яті та виконавчої функції. Ці фактори впливають на зосередженість людини, на її здатність критично мислити та працювати з суперечливою інформацією.

Вивчення мов допомагає сконцентруватися / Фото Unsplash

Окрім когнітивних переваг, вивчення другої мови може збагатити життя людей похилого віку іншими важливими способами. Наприклад, можна завести нові дружні стосунки або відкрити двері до нової культури чи подорожей – жити повноцінно,

– підсумував доктор Мельцер.