Какое поколение имеет риски развития 17 видов рака выше, чем у предшественников

Ученые выяснили, что поколение X и миллениалы имеют более высокий риск развития многих онкологических заболеваний. Однако некоторые виды рака среди представителей этих поколений наоборот становятся менее распространенными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Американского общества рака, опубликованные в Lancet Public Health.

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Детали исследования

. Поколений X – это люди, рожденные в 1965 – 1980 годах, а миллениалы – рожденные в 1981 – 1996 годах.

Всего в ходе исследования были проанализированы данные почти 24 миллионов пациентов, которые болели раком. Данные собраны в США за последние 20 лет.

17 различных видов рака стали более распространенными среди молодых людей,

– говорится в статье.

Так, люди, рожденные в 1990 году, имеют в 2 – 3 раза выше риск заболеть раком тонкого кишечника, щитовидной железы, почек и поджелудочной железы, чем их родители.

Также ученые увидели, что представители поколения Х и миллениалов чаще болели раком именно в младшем возрасте.

Причины, почему рак молодеет

Среди причин такого стремительного роста заболеваемости ученые определили изменение современного образа жизни.

"Нездоровое питание и низкая физическая активность – ключевые факторы риска. 10 из 17 выявленных видов рака тесно связаны с ожирением, особенно в детском и подростковом возрасте", – отметили исследователи.

Также на статистику могло повлиять потребление ультраобработанных продуктов.

А злоупотребление алкоголем, особенно среди молодых женщин, привело к заметному увеличению количества случаев рака печени и пищевода. Зато среди мужчин выросла статистика заболеваемости раком, связанный с ВИЧ-инфекцией.

Какая статистика рака наоборот упала

Ученые установили, что некоторые виды рака наоборот становятся менее распространенными среди молодых поколений. Например, риск развития рака легких уменьшился благодаря успешным кампаниям против курения.

. Люди, рожденные в 1990 году, имеют в 5 раз меньший риск развития рака легких, чем те, кто родился в 1955 году.