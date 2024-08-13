Яке покоління має ризики розвитку 17 видів раку вищі, ніж у попередників

Учені з'ясували, що покоління X і міленіали мають вищий ризик розвитку багатьох онкологічних захворювань. Однак деякі види раку серед представників цих поколінь навпаки стають менш поширеними.

Про це свідчать результати дослідження Американського товариства раку, опубліковані в Lancet Public Health.

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Деталі дослідження

. Поколінь X – це люди, народжені в 1965 – 1980 роках, а міленіали – народжені в 1981 – 1996 роках.

Усього у ході дослідження було проаналізувано дані майже 24 мільйонів пацієнтів, які хворіли на рак. Дані зібрані в США за останні 20 років.

17 різних видів раку стали більш поширеними серед молодих людей,

– ідеться у статті.

Так, люди, народжені в 1990 році, мають в 2 – 3 рази вищий ризик захворіти на рак тонкого кишківника, щитовидної залози, нирок та підшлункової залози, ніж їх батьки.

Також вчені побачили, що прдставники покоління Х та міленіалів частіше хворіли на рак саме у молодшому віці.

Причини, чому рак молодшає

Серед причин такого стрімкого зростання захворюваності учені визначили зміну сучасного способу життя.

"Нездорове харчування та низька фізична активність – ключові фактори ризику. 10 із 17 виявлених видів раку тісно пов'язані з ожирінням, особливо в дитячому та підлітковому віці", – наголосили дослідники.

Також на статистику могло вплинути споживання ультраоброблених продуктів.

А зловживання алкоголем, особливо серед молодих жінок, призвело до помітного збільшення кількості випадків раку печінки і стравоходу. Натомість серед чоловіків зросла статистика захворюваності на рак, пов'язаний з ВІЛ-інфекцією.

Яка статистика раку навпаки впала

Учені встановли, що деякі види раку навпаки стають менш поширеними серед молодих поколінь. Наприклад, ризик розвитку раку легень зменшився завдяки успішним кампаніям проти паління.

. Люди, народжені в 1990 році, мають у 5 разів менший ризик розвитку раку легень, ніж ті, хто народився в 1955 році.