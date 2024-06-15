Неочевидные причины, почему вы не худеете

Иногда процесс похудения может идти медленнее, чем мы этого хотим. Или прогресса вообще не происходит, несмотря на все наши старания и старания.

И, возможно, вы на самом деле не понимаете, где допускаете ошибки. Диетолог Наталья Самойленко перечислила причины, по которым мы не можем сбросить лишний вес, о некоторых из них – вы могли даже не подозревать.

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Антидепрессанты

Да, к сожалению, антидепрессанты, как и любые лекарства, могут давать "побочку". В случае антидепрессантов, речь о нарушении регуляции серотониновых рецепторов, что может происходить при длительном приеме этих препаратов. Впоследствии это приводит к тому, что человек испытывает чрезмерный аппетит именно к углеводным продуктам, как вот хлеб, макароны и сладости.

Вы злоупотребляете кофе

Кофеин высвобождает кортизол – это некий сигнал организма выбрасывать в кровь большое количество глюкозы. Если после чашки кофе вы не начнете сразу же тратить этот сахар, то есть большие риски, что он отложится в области бедер и ягодиц.

Подобный процесс происходит во время стресса. К слову, кофеина много не только в кофе, зеленый и черный чай – тоже содержит это вещество.

Недосыпание

Если у вас плохой режим сна, вы нарушаете работу двух важных гормонов – лептина и грелина.

Пропускаете завтрак

Восстановление проходит с 22:00 до 2:00, и если в это время вы не спите, то сбросить вес будет намного сложнее.

Завтрак не зря считают самым важным приемом пищи, ведь он помогает организму контролировать синтез инсулина, который напрямую отвечает за накопление жировых клеток.

Также именно утром организм лучше всего усваивает клетчатку, которая очищает стенки кишечника и способствует формированию его здоровой микрофлоры.

Скрытые сахара

На самом деле сахар содержится не только в пирожных и конфетах. Вы можете потреблять лишние калории просто не понимая этого. Если вы любите добавлять к приему пищи кетчуп – знайте, что вы съедаете хорошую порцию сахара. Учитесь изучать и понимать состав продуктов, даже если они не имеют ничего общего с десертами.

Налегаете на алкоголь

Дело в том, что алкоголь обостряет чувство голода. Поэтому, выпив бокал или два, вы можете просто потерять контроль потребляя снеки.

Кроме того, следует понимать, что алкоголь всасывается прежде всего и, попадая в желудок вместе с пищей, "переключает внимание" систем метаболизма на себя, в результате жиры и углеводы уходят "про запас".

Едите больше орехов, чем нужно

На самом деле орехи являются хорошим дополнением к вашему рациону. Однако, часто люди добавляют орехи как перекус, не учитывая их калорийность к основному рациону. И это очень ошибочно, ведь орехи очень калорийные и жирные. И хоть это полезные жиры, ими не следует увлекаться.