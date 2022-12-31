Как пить, чтобы не возникло похмелье и что делать, если это случилось
Источник:NHS
Новогодние вечеринки часто сопровождаются употреблением алкоголя, это может привести к похмелью. Объясняем, как пить, чтобы этого не произошло и как помочь утром.
В каком возрасте чаще всего возникает похмелье
В 2013 году в Дании провели исследование, согласно которому тяжелый похмельный синдром – проблема молодых. В эксперименте, который длился год, приняли участие более 50 тысяч мужчин и женщин от 18 до 94 лет.
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Согласно результатам, наиболее частому и тяжелому похмелью подвержены люди в возрасте от 18 до 29 лет. На 25% реже с ним сталкивались люди от 30 до 39 лет. На пятом и шестом десятках похмелье бывает вдвое реже, а после 60 лет – втрое.
Датские ученые объясняют эти цифры тем, что после 30 человек чаще пьют небольшими дозами, но регулярно, производя толерантность к алкоголю. Но в любом возрасте алкогольное отравление чревато тяжелыми последствиями: от тошноты и головной боли до остановки сердца.
Как пить, чтобы не возникало похмелья
Лучший вариант – не пить. Но если не хочется пропускать веселье, полезно придерживаться этих правил:
- Пить воду. Простая математика: один стакан воды после каждого бокала алкоголя. Газированные напитки не числятся.
- Делать паузы между напитками. По одному джин-тонику в час будет достаточно.
- Не отказывать себе в пище, особенно углеводной. К примеру, подойдут блюда на основе риса или пасты. Так алкоголь медленнее всасывается, а вы медленнее пьянеете.
- Хорошо высыпаться после вечеринки, выпив перед сном еще стакан воды.
- Не злоупотреблять алкоголем. Похмелье – не самый плохой результат вечеринки. В состоянии опьянения высок риск получить травму, подраться, наговорить лишнего, заняться незащищенным сексом или попасть в аварию.
Что делать, если возникло похмелье
Если похмелье не удалось предотвратить, его можно облегчить:
- Болеутоляющие средства снимут мышечные спазмы и головную боль.
- Конфеты, шоколадки и другие сладости помогут унять дрожь в руках.
- Легкий овощной бульон позволит восстановить баланс витаминов.
- Простая вода в большом количестве вернет в организм утраченную жидкость.
Также помните, что не важно, пьете ли вы пиво после водки, или наоборот – это никак не влияет ни на степень опьянения, ни на силу похмелья. Важна не разновидность спиртного, а его количество.