Как пить, чтобы не возникло похмелье и что делать, если это случилось

Новогодние вечеринки часто сопровождаются употреблением алкоголя, это может привести к похмелью. Объясняем, как пить, чтобы этого не произошло и как помочь утром.

В каком возрасте чаще всего возникает похмелье

В 2013 году в Дании провели исследование, согласно которому тяжелый похмельный синдром – проблема молодых. В эксперименте, который длился год, приняли участие более 50 тысяч мужчин и женщин от 18 до 94 лет.

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Согласно результатам, наиболее частому и тяжелому похмелью подвержены люди в возрасте от 18 до 29 лет. На 25% реже с ним сталкивались люди от 30 до 39 лет. На пятом и шестом десятках похмелье бывает вдвое реже, а после 60 лет – втрое.

Датские ученые объясняют эти цифры тем, что после 30 человек чаще пьют небольшими дозами, но регулярно, производя толерантность к алкоголю. Но в любом возрасте алкогольное отравление чревато тяжелыми последствиями: от тошноты и головной боли до остановки сердца.

Как пить, чтобы не возникало похмелья

Лучший вариант – не пить. Но если не хочется пропускать веселье, полезно придерживаться этих правил:

Пить воду. Простая математика: один стакан воды после каждого бокала алкоголя. Газированные напитки не числятся.

Делать паузы между напитками. По одному джин-тонику в час будет достаточно.

Не отказывать себе в пище, особенно углеводной. К примеру, подойдут блюда на основе риса или пасты. Так алкоголь медленнее всасывается, а вы медленнее пьянеете.

Хорошо высыпаться после вечеринки, выпив перед сном еще стакан воды.

Не злоупотреблять алкоголем. Похмелье – не самый плохой результат вечеринки. В состоянии опьянения высок риск получить травму, подраться, наговорить лишнего, заняться незащищенным сексом или попасть в аварию.

Что делать, если возникло похмелье

Если похмелье не удалось предотвратить, его можно облегчить:

Болеутоляющие средства снимут мышечные спазмы и головную боль.

Конфеты, шоколадки и другие сладости помогут унять дрожь в руках.

Легкий овощной бульон позволит восстановить баланс витаминов.

Простая вода в большом количестве вернет в организм утраченную жидкость.

Также помните, что не важно, пьете ли вы пиво после водки, или наоборот – это никак не влияет ни на степень опьянения, ни на силу похмелья. Важна не разновидность спиртного, а его количество.