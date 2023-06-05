Может ли погода влиять на головную боль

Метеозависимость или метеочувствительность – это предполагаемая реакция человека на изменения погоды. Люди, называющие себя метеозависимыми, говорят, что перед дождем у них болит голова.

В Международном классификаторе болезней нет ничего, что связано с метеозависимостью, то есть такого синдрома официально нет. Но есть люди, которые жалуются на разные боли из-за погоды – чаще головная боль. У науки нет однозначного ответа на все это.

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Триггеры, вызывающие головную боль:

сон свыше восьми часов;

плохая осанка;

духи и освежители воздуха с сильными запахами;

яркий свет и блики;

определенные продукты: выдержанные творог, диетические газированные напитки, обработанное мясо;

плохая погода.

Погода может влиять на головную боль

Нас интересует плохая погода. Если человек склонен к головным болям, он может заметить, что во время дождей, высокой влажности, повышенной температуры воздуха болит голова. Это не все триггеры, связанные с погодой, боли могут также вызвать:

яркий солнечный свет и солнечные блики;

сильная жара или холод;

ветреная или непогода, сухой воздух;

изменения атмосферного давления

Погода и мигрень

У некоторых людей изменения погоды могут вызвать дисбаланс химических веществ в мозге, что может вызвать мигрень.

Но учёным трудно доказать, что какая-то погода вызывает приступы мигрени. Скорее погода – это один из триггеров, который может повлиять на человека, но не влияющий факт. Это влияние увеличивается, если триггеров несколько, например, человек склонен к мигрени из-за усталости, стресса или нехватки сна и выпил алкоголь – и на фоне всего этого резко изменилась погода.

Не все люди с мигренью чувствительны к изменениям погоды. Одни могут среагировать на сильную жару, другие – на холод, третьи же не заметить изменений в погоде вообще.

Выходит, однозначно связать какую-то конкретную погоду и разные виды головной боли нельзя: скорее всего, на человека влияет несколько триггеров сразу. Также важно, что сама по себе погода вряд ли может вызвать мигрень, но если человек уже страдает от мигрени, резкие изменения в погоде могут повлиять на нее.