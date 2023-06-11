Риски для здоровья из-за теракта на Каховской ГЭС: Комаровский дал советы, как себя обезопасить

Российское зло не имеет предела. Оккупанты еще раз подтвердили это 6 июня, когда совершили катастрофу огромных масштабов и взорвали Каховскую ГЭС. Теперь есть риски для здоровья всех украинцев, но уменьшить их мы можем самостоятельно.

Так, чтобы обезопасить себя и своих близких мы должны приобрести новые знания и навыки. Известный врач Евгений Комаровский в эксклюзиве 24 Канала рассказал об основных моментах, которые могут спасти вам жизнь.

Смотрите также Стратегическая ошибка или успешный шантаж: чем может обернуться для России подрыв Каховской ГЭС

Какие угрозы для украинцев

В результате терроризма россиян кубометры воды разлились из Каховского водохранилища. За собой они понесли смывание канализации, разных химикатов и т.д. Следовательно, прежде всего внимание следует обратить на питьевую воду. Это самое главное, поскольку там могут содержаться в огромной концентрации возбудители различных инфекционных заболеваний:

сальмонеллез;

дизентерия;

кишечная палочка;

гепатит А.

Впрочем, они не передаются через воздух и вызывать серьезную болезнь могут только, если попадут в организм с пищей или из-за обработки рук и посуды некачественной водой.

Евгений Комаровский "Есть стандартные правила пищевой безопасности и дезинфекции воды. И если иногда мы можем ими пренебрегать, то сейчас это должно стать базовыми знаниями каждого человека."

В частности, это очень важно для людей, имеющих слабую иммунную защиту против кишечных инфекций. Речь идет прежде всего о детях до 6 лет. Они являются самой уязвимой категорией населения, поэтому нужно обратить на них первостепенное внимание.

Комаровский дал советы, как обезопасить здоровье на фоне трагедии на Каховской ГЭС: смотрите видео

Самые простые способы дезинфицировать воду дома

Люди часто используют воду из-под крана. Там устранены разные вредные примеси, но бактериальной чистоты может и не быть. Скорее всего, сейчас к ней будут добавлять разные дополнительные реагенты.

Однако пока количество вредных бактерий в воде, используемых для забора, настолько велико, что риски есть даже в водопроводной воде. Что немаловажно, большой риск имеет также употребление воды из колодца. Следовательно, самым безопасным является употребление бутылированной воды.

Впрочем, вы можете продезинфицировать воду из крана. Есть несколько простых способов:

кипячение;

Евгений Комаровский "Все, кроме бутылированной воды, должно подвергаться дезинфекции. Самый простой способ дезинфекции, это кипячение. 4 – 5 минут – это стандарт, после которого точно не останется ничего. Итак, давайте кипятить – это важно и эффективно ".

использование специальных средств, например таблетки для дезинфекции воды. Сегодня они должны быть у каждого человека;

использование гипохлорита натрия

Как приготовить:

Гипохлорит натрия – содержится в отбеливателе, который вы приобретаете для одежды. Однако многие компании выпускают это средство не с гипохлоритом натрия, а с другими компонентами. Следовательно, перед тем как купить отбеливатель для дезинфекции следует внимательно прочесть его состав. Скорее всего, там будет

В 3 – 3,5 литра воды добавьте 5 миллилитров отбеливателя, имеющего гипохлорит натрия в концентрации 15 – 30%. Теперь эта вода пригодна для использования в бытовых делах, таких как мытье посуды. Более того, даже если она попадет в рот, то не опасна.



Что делать, когда нет воды / Инфографика 24 Канала

Кроме того, во время купания тоже следует быть очень аккуратным. Наибольшие риски связаны с детьми. Да, взрослые понимают, что в душе не надо облизывать губы и проглатывать эту воду, но дети не могут это сделать. Итак, лучше помочь ребенку принять ванночку и проследить, чтобы вода не попадала на лицо.

Кстати говоря, обратите внимание на чистку зубов. Это нужно делать бутылированной, кипяченой или продезинфицированной водой.

Как обнаружить инфекцию и что делать перед обращением к врачу

Самыми распространенными признаками инфекций будет диарейный синдром: тошнота, рвота, диарея. Однако это не говорит о том, что человек тяжело заболел. Здесь главное – не допустить обезвоживания, а значит пить много жидкости.

Также врач советует изолировать потенциального больного и выделить ему отдельную посуду. Вдобавок важно дезинфицировать все рядом с ним.

Раны и переохлаждение во время наводнения

Не занимайтесь самолечением. По возможности сразу обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.

Во время наводнения украинцы вынуждены спускаться в воду, чтобы спасти себя и самых близких. Конечно, в такие критические моменты жизни разные царапины на коже отходят на второй план. Однако следует помнить, что в воде эта ранка может инфицироваться и тогда потребуется лечение.

Евгений Комаровский " Если у вас есть царапины на коже и вы вынуждены лезть в эту воду, то необходимо ее заклеить обычным бактерицидным пластырем. При первой возможности одежду, которая была в этой воде, надо постирать при максимально возможной температуре для нее. А потом высушите на солнце, ведь солнечные лучи могут дополнительно дезинфицировать".

Первое правило обработки раны – промыть ее чистой водой, по возможности мыльной. Обычное мыло – это отличное дезинфицирующее средство.

Что делать, если чувствуете признаки переохлаждения

При продолжительном пребывании в воде можно получить переохлаждение. Впрочем, на дворе июнь, поэтому критического переохлаждения украинцы не должны получить. В случае, если вы чувствуете холод – тепло оденьтесь и выпейте горячий чай.

Как бороться со стрессом

, если у вас переохлаждение – ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Его можно использовать для дезинфекции раны, но не внутрь.

За полтора года полномасштабного вторжения оккупанты наделали множество бед на территории нашего государства. Каждый раз мы оказываемся перед фактом, что у зла России нет границ. К несчастью, теракт на Каховской ГЭС стал очередным подтверждением.

Как украинцы могут помочь себе:

дозировать отрицательную информацию: ограничить количество читаемого негатива. Вместо этого пообщаться с близкими;

если рядом с вами находится человек, негативно влияющий на ваше состояние – ограничьте с ним общение;

если после просмотра определенного контента вам становится плохо – ограничьте его присутствие в вашей жизни.

Евгений Комаровский " Мы можем окружить себя людьми и держаться за тех, кто улыбается, сохраняет оптимизм и дает нам надежду".

К сожалению, негативная информация распространяется в сети скорее попыток успокоить. Однако всем украинцам следует помнить, что мы есть друг у друга. Итак, держимся, верим в мощные Вооруженные Силы Украины и приближаем победу над врагом.