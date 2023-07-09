Что нельзя есть на голодный желудок

Строгих рекомендаций, запрещающих что-либо есть утром, нет. Ваш завтрак – это ваш выбор. Поэтому мы можем лишь рассказать, какие есть общие подходы к здоровому завтраку.

Что лучше есть натощак

Сладкие хлопья и смеси гранолы – не самый лучший выбор для завтрака, поскольку в них много добавленного сахара. Вместо сладких хлопьев или гранолы можно съесть цельнозерновые хлопья. Это вариант здорового завтрака, поскольку в них есть клетчатка, витамины группы B, фолиевая кислота, железо и магний.

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Чтобы было слаще, можно добавить свежие фрукты, например бананы или ягоды. Или налить полужирное, 1% или обезжиренное молоко, нежирный йогурт без сахара и ароматизаторов, например греческий.

Если вы любите яйца, то можно приготовить их на завтрак, но лучше без добавления соли или жира. Например, вареные яйца без соли или омлет без сливочного масла и с нежирным молоком вместо сливок. Американская кардиологическая ассоциация предлагает есть в день одно яйцо или два яичных белка. По австралийским рекомендациям, можно съедать не больше семи яиц в неделю.

Еще на завтрак можно съесть одну из пяти порций овощей в день – это 80 граммов или сколько умещается в ладони.

Что точно нельзя есть и пить на голодный желудок

Есть напитки и продукты, употреблять которые в голодный желудок точно не стоит:

Алкоголь. Все исследования говорят об одном: если пить спиртные напитки на голодный желудок, во-первых, произойдет очень быстрое опьянение, потому что принятый без еды алкоголь моментально впитается в кровь, а во-вторых, это приведет к повреждению слизистой.

Любые фруктовые соки потому, что у них есть фруктовые кислоты. У каких-то меньше, у каких-то больше, но они есть везде. Нежные клетки слизистой к этому не готовы, поэтому если у вас уже есть изжога, то сок лучше пить после еды.

А как же популярны в соцсетях смузи? В состав таких напитков часто входят размельченные продукты и йогурт, поэтому для желудка это не вредно.