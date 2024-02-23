Не только женщинам: как мужчинам готовиться к зачатию ребенка

Когда говорят о планировании беременности, большинство людей думают о здоровье женщины. Но мужчине также надо подготовиться.

Какой должна быть сперма

Фертильность или способность иметь детей зависит как от жизнеспособности женской яйцеклетки, так и от здоровья спермы.

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Количеством сперматозоидов. При однократном семяизвержении в каждом миллилитре спермы должно быть не менее 15 миллионов сперматозоидов. Нехватка сперматозоидов при эякуляции может затруднить зачатие.

Движение. Не менее 40% сперматозоидов должны двигаться, чтобы достичь яйцеклетки.

Строение. Правильная форма сперматозоидов повышает шансы на фертильность. У нормальных сперматозоидов овальные головки и длинные хвосты.

Как повысить шансы стать отцом

Вот шаги, которые помогут улучшить здоровье мужчины и качество его спермы.

Поддерживать здоровый вес. Избыточный вес, когда индекс массы тела превышает 25, может повлиять на качество и количество спермы. Для снижения массы тела нужно больше двигаться или выполнять регулярные упражнения.

Придерживаться здоровой диеты. Рекомендуют есть не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно. Готовить блюда из продуктов с высоким содержанием крахмала. Картофель, риса или макаронных изделий. Важно включать в рацион молочные продукты, фасоль, бобовые, рыбу, яйца и мясо.

Провести профилактику инфекций, передающихся половым путем. Хламидиоз и гонорея могут вызвать бесплодие у мужчин. Поэтому еще до планирования беременности лучше ограничить количество сексуальных партнеров и использовать презерватив во время каждого секса или оставаться в моногамных отношениях с партнером, который не инфицирован.

Справиться со стрессом. Он может снизить образование гормонов, которые необходимы для выработки спермы.

От чего нужно отказаться

Ограничить употребление алкоголя. Спиртные напитки подавляют выработку тестостерона. Могут привести к снижению выработки спермы и импотенции. Лучше пить алкоголь умеренно или вовсе исключить.

Отказаться от курения, у мужчин, которые курят, выше риск иметь низкое количество сперматозоидов. Отказаться от наркотиков, каннабис и кокаин ухудшают качество спермы и снижают мужскую фертильность.

Ограничить прием некоторых лекарств. На мужскую фертильность могут влиять блокаторы кальциевых каналов, трициклические антидепрессанты, антиандрогены и анаболические стероиды. Длительный прием некоторых антибиотиков также может влиять на качество и количество сперматозоидов.

Но этот эффект обычно исчезает через три месяца после прекращения приема лекарств. Лучше поговорить с врачом о препаратах, отпускаемых по рецепту. Возможно, придется заменить их.

Избегать токсинов. Влияние пестицидов, свинца и других токсинов может повлиять на количество и качество спермы. Если вам нужно работать с токсинами, делайте это осторожно. Носите защитную одежду и избегайте контакта кожи с химическими веществами.

Не держать яички в тепле. Повышенная температура мошонки может препятствовать выработке спермы. Если вы работаете в жаркой среде, можно регулярно выходить на улицу, чтобы сохранить яички в прохладе. При сидячей работе чаще вставайте и двигайтесь.

Если после года незащищенного секса женщина не забеременела, паре рекомендует обратиться к врачу. Специалист проведет обследование, поможет определить причину проблемы и назначит лечение.