Как подготовиться к первому сексу: пошаговая инструкция

О первом сексе рассказывают друзья, показывают кино, пишут статьи и, наверное, уже снимают ток-токи. Хотя реальность может быть далека от этих сказок.

Но есть способы сделать первый раз лучше и безопаснее. Это не строгие правила, а рекомендации, чтобы было от чего-то оттолкнуться. Кстати, под сексом подразумевается не только проникновение пениса в вагину, но и другие практики.

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Освежите знание анатомии

Первый секс может принести много открытий и хорошо, если они будут не из области анатомии. Посмотрите заранее, как реально выглядят половые органы, где все отверстия и что происходит чисто с научной точки зрения.

Возможно, кто-то говорил, что при первом сексе у девушки разрывается целомудрие и она истекает кровью. Но нет, это из области легенд. При сексе, мастурбации, введении тампона она растягивается, но не рвется. А кровь появляется из-за микротрещин, поэтому, если девушка возбуждена и расслаблена, этого не произойдет.

Обсудите контрацепцию

Чтобы первый секс не закончился заболеваниями, передающимися половым путем, или внезапной беременностью, нужно обсудить с партнером, как вы будете защищаться и кто покупает средства контрацепции и лубрикант. Если у кого-то из вас нет результатов анализов на ИППП (основные микоплазма, гонорея, трихомонада, хламидии), лучше воспользоваться презервативами. Специалисты советуют использовать презервативы и для орального секса, и для стимуляции руками.

Исследуйте свое тело

Беспокоиться о том, как вы выглядите в позах и ракурсах, в которых сами себя не видели – это нормально. Чтобы снизить градус, можно в одиночку рассмотреть себя в зеркале, исследовать ямочки и бугорки руками, почувствовать, какие прикосновения приятны. Если вы знаете что нравится, можно будет подсказать партнеру.

Поговорите с партнером

Разговоры о сексе всегда начинаются с неудобств. Но, скорее всего, партнер чувствует себя так же, поэтому вы в одной лодке. Предложите обсудить, что для вас обоих важно в сексе, что вы хотите и не хотите делать, как вы будете общаться в процессе. Кто-то сможет прямо сказать, что ему не нравится, а кому-то потребуется стоп-слово, чтобы не исчезла игривость. Такой разговор через смущение настроит партнеров на одну волну.

Поговорите с собой

А точнее спросите, готовы ли вы. Секс – это не самый лучший инструмент, чтобы привязать человека или произвести впечатление на друзей. Не соглашайтесь, если чувствуете давление со стороны партнера, и сами не давите. И помните, что "нет" можно сказать в любой момент – и за неделю до запланированного секса, и уже в постели.

Не спешить

Учите тела друг друга столько, сколько нужно. Создайте атмосферу: целуйтесь, флиртуйте, прикасайтесь – спешить некуда. Все, что не успеет впервые, успеете в следующий раз. И женскому, и мужскому телу нужно время, чтобы настроиться, так что уделите его прелюдии.

Используйте лубрикант

Даже если вы возбуждены и появилась естественная смазка, добавьте еще, лишним не будет. Полейте щедро – чем больше смазки, тем легче будет ввести пенис, пальцы, игрушку или то, что вы вводите. Латексным презервативам, которые чаще всего продают в магазинах и аптеках, больше подходят лубриканты на водной основе.

Уменьшите ожидание

Помните, что что-нибудь пойдет не так. Странные звуки, затекшие ноги, выходящий из разных мест воздух сдержанные смешки смущают, но это естественно для любого секса, даже киношного. Возможно, это будет не вау или появится мысль: Что, и это все? А может, все будет отлично. Любой опыт (главное, чтобы вы были на него согласны) – это нормально. Первый секс – это только начало происшествия.