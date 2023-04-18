Почему женщины одевают красную одежду: неожиданное исследование

Исследование показывает, что женщины чаще выбирают одежду красного цвета, если ждут общения с мужчинами. Но, как обычно, есть нюансы.

С давних времен красный цвет считался символом любви, сладострастия, сексуальности и страсти. Учитывая существующую научную литературу о связи красного цвета с эмоциями, ученые сформулировали две удивительные гипотезы.

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Одна гипотеза показывает, что женщины с большей вероятностью будут носить одежду красного цвета, ожидая встречи с очень привлекательным мужчиной. Другая гипотеза предполагает, что женщины предпочитают одевать красный цвет в дни своего менструального цикла, когда они могут забеременеть.

Исследование красного цвета

Всего в исследование была включена 281 женщина в пременопаузе в возрасте до 50 лет. Ни одна из участниц не была беременна во время исследования.

Одной группе участников прислали по электронной почте фотографию привлекательного мужчины, а другой – фотографию мужчины средней привлекательности. Все инструкции и информацию о встречах с этими мужчинами участники также получали по почте. Предоставленная участником информация о менструальном цикле использовалась для оценки времени фертильности. Во время сеанса оценивалось желание каждой участницы надеть одежду красного цвета.

Почему женщины одевают красное

Анализ женщин с нормальным циклом показал, что около 73% участниц фазы менструального цикла с высокой фертильностью хотели встретиться с привлекательным мужчиной в красной одежде. И только 37% участниц низкофертильной фазы цикла носили красное, ожидая встречи с привлекательным мужчиной.

Однако влияние фертильности на цвета исчезло, когда анализ был скорректирован с учетом возраста участника, статуса отношений и текущей погоды. То есть менструальный цикл не влияет на желание женщины носить красную одежду, но к привлекательному мужчине женщины одевали красные платья гораздо чаще.

Если исследование вам показалось сексистским, то так не считает комитет по этике Департамента психологии и образования Университета Людвига-Максимилиана, в котором и проводилось исследование.