Почему запреты в еде не помогают похудеть

Многие люди, которым не удается снизить вес, обвиняют в этом определенные продукты и исключают их из рациона. Решает ли это проблему?

Исследование эффективности диет

в 1996 году ученые провели опрос среди людей, которые в прошлом участвовали в диетической программе для снижения веса. Целью опроса было оценить, как изменился вес людей через 3 года после окончания диеты.

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Оказалось, что многие участники исследования снова набрали 25 – 95% от потерянного веса, а 40% людей набрали даже больше, чем потеряли за время диеты.

В другом исследовании ученые наблюдали за людьми, которые снижали вес тремя способами:

только диетой;

только физическими упражнениями;

диетой и физическими упражнениями.

Через год люди из первой и последней групп достигли лучших результатов в снижении веса по сравнению с людьми, которые занимались только физическими упражнениями. Однако уже через 2 года все участники исследования снова набрали вес. При этом у людей, которые придерживались только диеты для похудения, вес оказался даже выше исходного.

Диеты не работают

Диеты для похудения могут помочь уменьшить вес за достаточно короткое время. Однако в долгосрочной перспективе диеты почти никогда не работают: они не направлены на причину, из-за которой происходит набор веса.

Безрезультатные попытки пациентов сбросить вес с помощью диет приводят к потере мотивации: ты раз за разом пытаешься что-то сделать, но ничего не получается или даже становится хуже.

Почему так происходит? Главная причина избыточного веса – это избыток калорий, независимо от их источника. Часто бывает так, что отказ от определенного продукта или группы продуктов не приводит к снижению калорийности рациона.

Например, человек решил отказаться от шоколада и вместо нее начал есть выпечку – калорийность рациона от этого не снизилась, и вес, скорее всего, останется на прежнем уровне. А еще отказ от шоколадки может быть воспринят организмом как стресс, который хочется заесть, – в этом случае вес может даже увеличиться.

Поэтому при работе с пищевыми привычками всегда нужно искать причины переедания и прорабатывать их. Только тогда удастся выстроить новую систему питания и достичь желаемого веса, который не вернется к прежним цифрам через пару лет.