Вот почему вы не можете похудеть: назвали фактор, играющий главную роль в этом процессе

Во время похудения важно не только питаться здорово и регулярно тренироваться, следует также попытаться изменить свой режим, чтобы уменьшить цифры на весах.

Часто люди допускают распространенное заблуждение на пути к идеальному телу. Все просто – проблема в режиме, в частности в спящем режиме. Итак, рассказываем, как спать, чтобы худеть. Спойлер – речь не только о ночном сне.

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Если вы засыпаете сразу после обеда, ваше тело не успевает сжигать калории, что с течением времени может привести к увеличению веса. Чтобы изменить эту модель и начать худеть быстрее, попробуйте включить эти 7 ночных привычек в распорядок дня.

Сформируйте график сна

Достаточное количество сна является важным фактором контроля аппетита и сбалансированного обмена веществ. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные дни.

Избегайте перекусов после ужина

Возьмите себе за привычку не есть ничего после ужина. Дело в том, что поздние перекусы очень часто являются лишними калориями, которые организму сложнее сжечь.

Иногда люди едят на ночь, потому что им скучно. Попытайтесь прогуляться перед сном, почитать книгу, поговорить родными или друзьями, чтобы отвлечься от переедания. Спастись от скуки также поможет новое хобби – как рисование, йога, катание на велосипеде или запись подкастов. Подойдет любое дело, которое будет вам по душе.

Сведите к минимуму потребление сахара после обеда

Одна из главных причин, почему вам может быть сложно похудеть, может быть, что вы потребляете слишком много сахара. Когда вы едите сахар, ваше тело выделяет инсулин для его переработки. Однако инсулин также скапливает жир.

! Итак,

Попробуйте техники расслабления

. Чтобы быстро похудеть, откажитесь от сахара после обеда.

Стресс может нивелировать попытки похудеть. Используйте техники расслабления, такие как медитация или йога, чтобы успокоить свой разум и снизить стресс.

Сформируйте свои ритуалы перед сном

Однозначно стоит подумать о том, чтобы обеспечить комфортные условия для сна, чтобы он был качественным. Для этого поддерживайте холодную температуру в комнате; позаботьтесь, чтобы было темно и тихо.

Хороший ночной сон необходим для похудения. Если вы хорошо отдохнули, у вас больше энергии для занятий спортом и вы с меньшей вероятностью выберете нездоровую пищу в течение дня. Старайтесь ложиться спать каждый вечер в одно и то же время и спать 7 – 8 часов,

– подчеркивают специалисты.

"Нет" гаджетам перед сном

Самое простое, что вы можете сделать для того, чтобы похудеть – отложить гаджеты, как только очутились в постели. И это не шутка! Спать следует в холодном черном месте. А включённый свет может повлиять на ваш циркадный ритм, который регулирует метаболизм и может увеличить вероятность того, что вы наберете вес.