Почему возникает повышенная чувствительность к запахам

Гиперчувствительность к запахам называется гиперосмией. Состояние может быть вызвано множеством причин, например, беременностью, эпилепсией, рассеянным склерозом, психическими заболеваниями и диабетом.

Почему возникает гиперосмия

Такое состояние встречается реже, чем потеря обоняния (аносмия), с которой многие столкнулись во время наводнения. Специалистам сложно сказать, почему у некоторых людей появляется такая чувствительность к запахам.

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Но причиной может быть:

эпилепсия;

рассеянный склероз;

болезнь Аддисона – когда надпочечники не производят необходимое количество гормонов;

болезнь Лайма – инфекционное заболевание, которое может поражать нервную систему, сердце, опорно-двигательный аппарат и кожу;

психические болезни;

беременность.

Также считается, что гиперосмия может быть психосоматической проблемой или появиться после контакта с токсинами, например со свинцом или ртутью. Иногда причиной нарушения обоняния может стать сахарный диабет.

Что делать

Обратитесь к врачу, если ощущение запахов резко изменилось или чувствительность к ним повысилась и долго не проходит. Врач проведет медицинское освидетельствование, изучит историю болезни, проведет эндоскопию носа, чтобы подтвердить физические отклонения. Также могут потребоваться другие исследования, чтобы сделать невозможными другие состояния, например полипы, опухоли или инфекцию.

Если проблем со здоровьем нет, а чувствительность к запахам остается, врач может назначить лечение:

промывание носа солевыми растворами или спреями для носа;

препараты, помогающие справиться с тошнотой и рвотой при сильной реакции на запахи.

При реакции на конкретные запахи может помочь респиратор или жвачка, чтобы замаскировать аромат.