Почему выпадают волосы и что с этим делать

Каждый человек ежедневно теряет около 100 волос. Такие показатели считаются нормальными до тех пор, пока на его месте вырастают новые волосы.

Но иногда волосы начинают усиленно выпадать. Такой процесс называют алопецией или облысением.

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Почему волосы выпадают

Причин выпадения волос может быть несколько:

наследственность – самая распространенная причина облысения;

инфекционные заболевания, в том числе коронавирус;

гормональные изменения, например во время менопаузы;

лекарства или добавки. Выпадение волос может быть побочным эффектом приема различных препаратов, например препаратов, принимающих при артрите, депрессии или проблемах с сердцем;

лучевая терапия;

стресс – в этом случае выпадение волос обычно временное и редко заканчивается облысением;

дефицитные состояния, например, когда организму не хватает железа;

неправильный уход, например, тугой хвост или коса могут повлиять на состояние волос – у человека развивается так называемая тракционная алопеция. Также высокие температуры во время косметических процедур (вытягивание плойкой, использование стайлеров) могут навредить структуре волос и привести к выпадению.

Как лечить облысение

Успех лечения определяется комплексным подходом: необходимо сочетать домашнее лечение и профессиональные процедуры.

Домашний уход

Шампуни, на этикетках которых написано, что помогают от выпадения, не действуют. При терапии алопеции используют специальные лосьоны, в составе которых могут быть такие вещества, как аминексил и миноксидил. Такие средства может назначить только врач-трихолог.

Есть лекарственные препараты, которые необходимо втирать в кожу головы, чтобы стимулировать рост волос. Также можно попробовать микронидлинг. Устройство содержит сотни крошечных игл и используется для массажа кожи головы. Но перед его приобретением необходимо проконсультироваться с трихологом. Иногда такой массаж может повредить.

Профессиональные процедуры

Без профессиональной помощи вряд ли удастся остановить выпадение волос. Для лечения облысения делают инъекции в проблемные участки кожи. Обычно это лечение длится от 4 до 8 недель.

В некоторых случаях могут рекомендовать пересадку волос. Это особенно актуально при наследственной форме алопеции (андрогенной), когда залысины появляются на висках и макушке. Решение о пересадке волос принимает врач вместе с пациентом после повторной фототрихограммы и неэффективности других видов лечения.