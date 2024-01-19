Ошибка эволюции или необходимость – почему у людей возникает менопауза

Менопауза – она сбивает с толку биологов. Если естественный отбор делает все, чтобы мы делали больше потомков, почему женщины не остаются фертильными всю жизнь? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Теория "бабушки"

В 1966 году британский биолог-эволюционист Уильям Гамильтон предположил, что долгая пострепродуктивная жизнь женщин имела важное значение в ходе эволюции человека. Другие ученые подхватили эту идею и, в частности, озвучили знаменитую гипотезу "бабушки".

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По этой теории, в ходе эволюции у людей мозг стал больше, чем у других обезьян, и поскольку в первые годы жизни мозг развивается медленно, ребенок долго зависит от взрослых. В то же время с возрастом женщине рожать и воспитывать детей становится все более опасным, как для себя, так и для своего потомства.

Они могут просто помогать воспитывать уже готовых детей – своих внуков. Так бабушки помогают носителям своих генов выживать, и, как предполагают ученые, это помогло закрепиться женской генетической предрасположенности к долголетию.

Обезьяны опровергают теорию "бабушки"

Но недавно опубликовали новые исследования приматов, и оно ставит под вопрос теорию, что менопауза есть только у людей. После десятилетий наблюдений в тропическом лесу Уганды за популяцией шимпанзе Гонга ученые обнаружили, что у самок тоже бывает менопауза. Исследователи обнаружили, что уровень гормонов изменялся в течение жизни самок шимпанзе, равно как и у людей.

Но здесь всё не просто. У самок у других популяций, за которыми долго следили ученые, не было признаков менопаузы. И тогда либо шимпанзе Гонга – неправильные, либо другие популяции. Ученые предполагают, что у Гонга очень хорошие условия жизни: куча пищи, нет опасных хищников. И, вследствие этих привилегий, у них есть время на спокойную старость и менопаузу.

Возможно, шимпанзе переживали менопаузу на протяжении миллионов лет. Возможно, даже что менопауза возникла у общего предка шимпанзе и человека 7 миллионов лет назад. Только гипотеза "бабушки" не объясняет, как у шимпанзе могла развиться менопауза. Ведь у детеныша шимпанзе относительно большие мозги. Следовательно, они не столько зависят от своих родителей, сколько человеческие дети. Да и, к тому же, ученые не видели, чтобы старые самки шимпанзе помогали своим внукам.

Ученые продолжают искать ответы

Тогда, чтобы найти другое эволюционное объяснение менопаузы у шимпанзе, исследователи обратились к китам. У нескольких видов китов, в частности у косаток, самки перестают беременеть в какой-то момент жизни. Исследования показали, что у потомков пожилых самок меньше шансов выжить, чем у потомков молодых. Похоже, что матери конфликтуют из-за еды и пожилые проигрывают. Так что проще заботиться об имеющихся детях и дальше, а не рожать новых в старости и рисковать.

В общем есть подозрение, что также сработало и с обезьянами с маленьким мозгом. Но причин менопаузы действительно может быть очень много. Как вы наверняка заметили во время этого рассказа, и ученые продолжают изучать это таинственное явление.