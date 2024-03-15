Ощущение, что старые шрамы "просыпаются" или становятся заметнее, например, из-за боли, зуд или изменение цвета, может быть связано с различными факторами.

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Как заживают раны

Процесс восстановления поврежденной ткани состоит из трех этапов:

Воспалительная фаза – сосуды сужаются, тромбоциты (клетки крови) образуют сгусток, который временно запечатывает рану. На этом этапе выделяются химические вещества – цитокины, которые могут вызвать зуд. Пролиферативная фаза – здесь происходит формирование грануляционной ткани. Она состоит из новых капилляров, фибробластов, а также воспалительных клеток: гистамина, ростовых факторов и других "зудящих" веществ. Фаза ремоделирования – формируется рубец, постепенно заменяется коллаген, образуется эластин, который отвечает за упругость кожи.

Почему возникает зуд шрамов

Зуд в ране, заживающей, можно объяснить выбросом гистамина и других веществ. Однако сохранение симптома после образования шрама этой причиной оправдать не удастся. Поэтому эксперты предполагают следующие варианты развития зуда в старых шрамах:

происходит неправильная передача сигналов от нервных окончаний в коже к мозгу, что вызывает ощущение зуда без очевидной внешней причины;

центральная нервная система начинает интенсивно реагировать на стимулы, которые ранее вызывали меньшую реакцию или вообще не вызывали;

ощущения зуда связаны с психическим состоянием человека.

Что делать

Традиционный способ лечения зуда – антигистаминные препараты. Но в случае, когда чешется старый шрам, они не являются эффективными. Поэтому необходимо обратиться к врачу, чтобы он изучил ваш конкретный случай и смог назначить соответствующую терапию.

Проводилось мало исследований с небольшим количеством участников, поэтому результаты этих методов не очень надежны, но, возможно, они могут немного облегчить ситуацию: