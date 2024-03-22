Почему во время похудения обвисает кожа и как это побороть

Потеря лишнего веса – это очень полезно для здоровья, если делать это правильно. Но похудение может иметь и свои недостатки в виде обвисшей кожи.

Почему кожа теряет тонус

Под тонусом кожи понимают ее упругость, способность приобретать первоначальную форму после деформации. Зависит это от нескольких факторов.

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Например, по мере старения кожа провисает под действием силы тяжести, клетки медленнее делятся и хуже синтезируют коллаген и эластин, которые отвечают за упругость кожи. Также уменьшается концентрация эндогенной гиалуроновой кислоты, а сосуды не могут настолько эффективно поставлять кровь в ткани.

На тонус кожи и содержание воды в организме влияет питание. Как показывают исследования, дефицит витаминов А, Е и С, рибофлавина, цинка, селена и некоторых незаменимых жирных кислот вызывает аномалии кожи и волос.

Играет роль в этом и уровень физической активности, потому что нагрузки повышают приток крови к коже, а также адекватный режим сна и отдыха и вредные привычки. Никотин и спирт ускоряют клеточное старение, разрушение коллагена и обвисание кожи.

Пониженный тонус приводит к тому, что кожа становится дряблой, пористой и обвисает, складки не разглаживаются, появляются морщины. Из-за этого нередко опускается подбородок, а овал лица уплывает вниз.

Как худеть безопасно для кожи

Как мы писали выше, физическая активность полезна для тонуса кожи. Однако экстремальные нагрузки и резкое похудение на кожи могут сказаться негативно. Дело в том, что по мере набора веса кожа начинает расширяться.

Если находиться в новом состоянии недолго или выходить из него постепенно, кожа успеет стянуться обратно. В противном случае образуются складки, трение которых друг о друга вызывает раздражение, а мышечный корсет не может должным образом поддерживать внутренние органы.

Поэтому худеть надо грамотно: не от отказа от еды, а с помощью соблюдения правильной диеты. Однако питанием план похудения не ограничивается: важно не спешить, выполнять не только силовые, но и обязательно аэробные, кардио упражнения, делать растяжку, разминку и заминку.

В процессе похудения важно также проходить курс обертывания или массажа, чтобы восстановить отток лимфы, улучшить микроциркуляцию крови и укрепить стенки сосудов. Однако массаж имеет противопоказания: кисты яичников, эндометриоз, новообразования, повреждения целостности кожного покрова.

Также нужно ухаживать за кожей: использовать пенки для умывания, скрабы (только не абразивные), кремы или масла, делать маски, удалять огрубевшую кожу, пемзой или специальной губкой. Перед выходом на улицу необходимо наносить солнцезащитные средства. Можно повысить тонус кожи с помощью контрастного душа – чередование горячей и холодной воды в течение 10 –1 5 минут.

Наконец, чтобы снизить риск обвисания кожи, нужно достаточно спать, правильно питаться (в рационе должно быть много клетчатки и нежирного белка), пить чистую воду и отказаться от табака и алкоголя.

Как вернуть коже упругость

Если кожа все-таки обвисла, нужно продолжать ухаживать за ней, употреблять достаточное количество воды и правильно питаться.

Можно носить компрессионную одежду, которая надежно скрепит обвисшую кожу, снизит трение, боль, зуд и уменьшит риск раздражения и инфекции. А вот кремы для повышения упругости, – идея сомнительная: чаще всего это просто маркетинг, который не имеет под собой доказательной базы.

Наконец, от обвисшей кожи можно избавиться с помощью хирургических вмешательств. Это могут быть операции по подтяжке отдельных частей тела. А в некоторых случаях достаточно не инвазивных процедур для удаления старой кожи и стимуляции роста новых клеток и выработки коллагена.