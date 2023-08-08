Почему во время дождя хочется спать

С каждым бывало такое: в дождливые дни работается и думается плохо и вообще хочется спать весь день. Кажется, что погода управляет нашим здоровьем.

Метеозависимость

Разной погоде люди часто приписывают свои недуги. Некоторые называют это метеозависимостью. Однозначного ответа наука не имеет, зависят ли от погоды люди.

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Экстремальные изменения погоды достоверно отражаются в физическом и психическом здоровье. К примеру, аномальная жара, лесные пожары, засуха и наводнения вызывают тревогу, стресс, обострение аллергии и болезни, связанные с влиянием жары. Но сонливости в списке нет.

Скорее всего, дело не в погоде. Мы склонны приписывать погоде головную боль, плохое настроение и сонливость, забывая о очевидном – стрессе на работе, бессонной ночи накануне и о том, что голова болит в любую погоду. Мозг так устроен, что любит все упрощать.

Почему в дождь хочется спать

Исследований о том, почему во время дождя некоторые люди чувствуют себя как сонные мухи, нет. Но в интернете многое пишут о том, что не сам дождь клонит в сон, а условия, при которых он возникает.

Освещение. В дождливые дни пасмурные, мало света. А когда темно, организм человека вырабатывает гормон мелатонин. Он регулирует цикл сна и бодрствования. С наступлением темноты в крови его становится больше. Гормон посылает в мозг сигнал, что пора спать. Поэтому в пасмурный день может хотелось спать больше обычного.

Температура. Если дождь уходит в холодную погоду и человек попал под него, есть вероятность, что тело переохладится. При гипотермии или переохлаждении действительно возникает сонливость. Только температура тела при этом опускается до 35 градусов и меньше.

Кроме того, при низких температурах окружающей среды человеку спится лучше. И, может быть, в прохладной комнате охото настроиться на сон, а не на работу.

Атмосферное давление. Обычно он снижается во время дождя. И есть предположение, что это косвенно влияет на околоносовые пазухи. Нос закладывает, возникает головная боль, усталость и, как следствие, желание поспать.

Еще одно явление, связанное со снижением атмосферного давления, – уровень насыщения крови кислородом или сатурация. Говорят, если давление падает, то падает сатурация. В этом случае человек испытывает кислородное голодание и хочет спать.

Однако данные исследования говорят, что не так просто вызвать недостаток кислорода. По этим данным, чтобы сатурация упала на 1%, атмосферное давление должно снизиться примерно на 125 мм ртутного столба. Такие колебания во время дождей не происходят.