Почему нам иногда хочется погрустить

Не требуйте от себя постоянно быть счастливыми. Чувствовать грусть невредно для психики — если вам грустно, надо позволять себе испытать ее. Однако, если грусть постоянна и есть апатия, снижение аппетита и либидо, пора обращаться к врачу.

Выражать уныние можно разными способами, включая плач, апатию, желание быть наедине с собой, слезы и даже агрессию. Это нормальные способы выражения эмоций, и не всегда они должны восприниматься как нечто плохое, даже если массовая культура может подавать их как неприемлемые.

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Функция грусти

Сумм – это завершающий этап принятия несоответствия реальности и ожиданий или расставания с чем-то или кем-то для нас дорогим. И если игнорировать грусть, можно начать ощущать злобу или обиду, а их пережить может быть сложнее, считает профессор Эдвард Уоткинс.

Функция печали – помочь человеку больше узнать о себе и своих потребностях – а значит, и найти способ реализовать свои желания. Проживите эти эмоции, прислушивайтесь к себе и своим чувствам, разделите их с кем-то, можно попробовать практику осознанности или побыть на природе.

Когда уныние становится проблемой

Важно: надолго в печали застрять нельзя. Если грусть становится "хронической", человек может впасть в руминацию – прокручивание в голове неприятных мыслей, все сильнее погружаться в них и дальше отходить от того, для чего печаль нужна, – от решения проблемы, которую печаль и подсвечивает.

В случае, если грусть долго не проходит или систематически возвращается, возникает апатия, становится сложно получать удовольствие от действий или событий, которые раньше приносили радость, падает интерес к жизни и желание что-то делать, а также снижается либидо, ухудшается сон и аппетит. Нужно обращаться к специалисту. Эти признаки могут указывать на депрессию, а без помощи психотерапевта и психиатра выйти из этого состояния очень тяжело и иногда даже невозможно.