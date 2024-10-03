Почему на пожилых людей вакцины действуют хуже

В пожилом возрасте иммунитет часто не может адекватно отвечать на вакцинацию. Специалисты уже создали вакцину повышенной дозировки, однако не было понятно, почему возникают проблемы с ослабленным иммунными реакциями. Международная группа исследователей обнаружила основные молекулы, препятствующие эффективности вакцин у старших людей.

Ученые тщательно анализируют последствия вакцинации против различных заболеваний. Новые исследования показали, что вакцинация против столбняка может защитить от болезни Паркинсона, пишет Science Advances.

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Новое исследование вакцинации

Ученые из разных университетов Германии и Португалии определили молекулы, влияющие на реакцию пожилых людей на вакцину против гриппа. В исследовании приняли участие 234 человека пожилого возраста, которые прошли через вакцинацию против гриппа.

Мы обнаружили несколько важных молекул, коррелирующих с положительным иммунным ответом после вакцинации. Однако у пациентов с неадекватным ответом эти молекулы отсутствовали или их было мало,

– отметила ведущий автор исследования профессор Янг Ли.

Почему вакцинация хуже работает у пожилых людей

У людей, которые не отреагировали на прививку, было обнаружено повышенное количество иммунных клеток специфического типа – так называемых натуральных киллеров, а также увеличенный уровень интерлейкина-15, что может указывать на наличие у этих людей хронических воспалительных процессов и слабый иммунный ответ на вакцину от гриппа.

Интерлейкин-15 может быть ключевым биомаркером для прогнозирования неэффективности иммунного ответа, и потенциально уровни этого вещества могут корректироваться лекарствами перед вакцинацией для улучшения реакции иммунной системы, однако такой подход еще нужно разработать.

Исследователи также определили, что у людей, у которых вакцина оказалась малоэффективной, в крови было значительно меньше длинноцепочечных жирных кислот, которые могли бы помочь в развитии сильного иммунного ответа.