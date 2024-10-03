Чому на літніх людей вакцини діють гірше

У літньому віці імунітет часто не може адекватно відповідати на вакцинацію. Фахівці вже створили вакцину підвищеного дозування, проте не було зрозуміло, чому виникають проблеми з ослабленим імунними реакціями. Міжнародна група дослідників виявила основні молекули, що перешкоджають ефективності вакцин у старших людей.

Науковці ретельно аналізують наслідки вакцинації проти різноманітних захворювань. Нові дослідження показали, що вакцинація проти правця може захистити від хвороби Паркінсона, пише Science Advances.

Також на тему Ніхто з лікарів не міг таке уявити: у жінки виявили вагітність в печінці

Нове дослідження вакцинації

Вчені з різних університетів Німеччини та Португалії визначили молекули, що впливають на реакцію літніх людей на вакцину проти грипу. У дослідженні взяли участь 234 особи літнього віку, які пройшли через вакцинацію проти грипу.

Ми виявили кілька важливих молекул, що корелюють із позитивною імунною відповіддю після вакцинації. Однак у пацієнтів з неадекватною відповіддю ці молекули були відсутніми або їх було мало,

– зазначила провідна авторка дослідження професорка Янг Лі.

Чому вакцинація гірше працює у літніх людей

У людей, які не відреагували на щеплення, було виявлено підвищену кількість імунних клітин специфічного типу – так званих натуральних кілерів, а також збільшений рівень інтерлейкіну-15, що може вказувати на наявність у цих людей хронічних запальних процесів і слабку імунну відповідь на вакцину від грипу.

Інтерлейкін-15 може бути ключовим біомаркером для прогнозування неефективності імунної відповіді, і потенційно рівні цієї речовини можуть коригуватися ліками перед вакцинацією для покращення реакції імунної системи, однак такий підхід ще потрібно розробити.

Дослідники також визначили, що у людей, у яких вакцина виявилася малоефективною, у крові було значно менше довголанцюгових жирних кислот, які могли б допомогти у розвитку сильної імунної відповіді.