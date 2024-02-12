При жевании щелкает челюсть: насколько это опасно и что делать

Точный диагноз почему щелкает челюсть может поставить только врач после опроса и обследования. Но чаще всего это связано с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Если вас ничего не беспокоит, обычно лечение не требуется.

Височно-нижнечелюстные суставы соединяют нижнюю челюсть с черепом и работают как шарнир. Вместе с мышцами они помогают нижней челюсти двигаться вверх и вниз, и стороны в сторону, вперед, назад.

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Почему щелкает челюсть

Когда нижняя челюсть и суставы выровнены, человек может жевать, глотать, говорить и зевать. Но если мышцы, связки, кости челюсти и височная кость не синхронизированы в движении и не выровнены, возникают проблемы.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – это расстройство мышц челюсти, височно-нижнечелюстных суставов и нервов. В этом состоянии нарушается подвижность челюсти, также часто появляется лицевая боль. Точную причину дисфункции височно-нижнечелюстного сустава часто трудно определить.

Иногда это связано с такими проблемами: неправильным прикусом, скрежетом зубами, стрессом, травмами или заболеванием височно-нижнечелюстного сустава.

Симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава:

боль в области челюсти, уха и виска;

щелчок, треск или скрежет при движении челюстью треск или скрежет во время движения челюстью;

головная боль в виске;

трудно полностью открыть или закрыть челюсти;

челюсть блокируется, когда человек открывает рот.

Что делать коды щелкает челюсть

Чаще всего боль и дискомфорт проходят сами. Также есть методы, помогающие облегчить симптомы. Чтобы снять боль в челюсти нужно

Есть мягкую пищу, например каши, омлеты и супы. Не есть твердую пищу и не жевать жвачку. Пить парацетамол или ибупрофен. Прикладывать к челюсти пакеты со льдом или тепловой компресс – в зависимости от того, что облегчает боль. Массировать болезненные мышцы челюсти.

Если эти способы не помогают, нужно обратиться к терапевту, чтобы он назначил лечение. Обычно врач рекомендует носить капы, назначать физиотерапию или консультацию с узкими специалистами – стоматологом или психологом. Если консервативные методы не помогают, пациенту предлагают хирургическое лечение.