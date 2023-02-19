Почему волосы меняют цвет в течение жизни

За цвет волос отвечает вещество меланин. Как правило, с возрастом его количество уменьшается и волосы тускнеют, а позже седеют.

Изменение цвета волос у взрослых

Цвет волос и кожи зависит от концентрации меланина. Чем светлее волосы, тем меньше у них меланина. То есть у брюнетов или людей с каштановым цветом волосы больше меланина, чем у русых.

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Цвет волос также зависит от генетики, но в течение жизни может изменяться. С возрастом количество меланина уменьшается, волосы теряют цвет и седеют.

Помимо возрастных изменений в структуру волос влияют режим и тип питания, лекарственные препараты и другие факторы окружающей среды. Например, воспалительные процессы или химиотерапия иногда вызывает потемнение волос. Но все эти факторы влияют на структуру волос, а не на содержание меланина в них.

Изменение цвета волос у детей

Также известно, что светлые волосы ребенка могут потемнеть в процессе взросления. Ученые предполагают, что это происходит из-за воздействия ультрафиолета. Но в настоящее время точная причина неизвестна.

Существует мало исследований, которые рассматривали причины потемнения волос с возрастом. В основном ученые изучают седые волосы.