Почему комары кусают не всех и от чего это зависит
Источник:iScience
Мыло способно как отпугнуть комаров от человека, так и привлечь их. Выяснилось, что крылатым нравится запах ананаса и тропических фруктов, а вот ароматы кокоса, арбуза и бурбона у них не в почете.
Ученые из Виргинского политехнического института и Университета Миссисипи провели исследование, как запах человека и ароматы добавок в мили влияют на риск быть укушенным комарами.
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Какие запахи любят комары
Для этого они изучили составы мыла, которыми часто пользуются американцы, это средства марок Dove, Dial, Native и Simple Truth. Оказалось, что мыло Dove содержит множество ароматических добавок, которые нравятся не только людям, но и комарам. Их тоже привлекает компонент, пахнущий как тропические фрукты и ананас. Называется он аллил гептаноат.
А вот состав мыла Native, которое пахнет не как парфюмерная композиция, а как луг полевых цветов, комарам не понравился. В мыле содержатся такие вещества, как бензальдегид и гамма-ноналактон – по запаху они напоминают аромат кокоса и бурбона.
Ученые нанесли на рукава без запаха две смеси, пахнущие как Dove и Native. Затем их надели на руки и дали познакомиться с ароматами комарам. На рукав, пахнущий Dove, комары садились статистически чаще.
Ученые предупреждают: мыло для тела не заменяет репеллент – отпугивающее комаров средство. Но перед покупкой средств для гигиены следует внимательно читать слог.
Кого чаще кусают
Есть несколько факторов, которые делают некоторых людей более привлекательными для комаров, чем другие:
- Доказано, что люди с кровью типа I(O) чаще испытывают укусы комаров.
- Комаров привлекают тепло, движение, углекислый газ и молочная кислота. Поэтому те, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе, также чаще подвергаются нападению этих насекомых.
- Согласно исследованием, беременных женщин комары кусают вдвое чаще, чем небеременные. Ученые считают, что это связано с дополнительным теплом, выделяемым организмом беременной женщины, и повышенной концентрацией углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
- Оказалось, что комаров больше завлекают черные цвета. Люди, которые носят черную одежду, чаще подвергаются нападению комаров, чем те, кто носит светлый.
Если вы и так находитесь в группе риска и прошлым летом замечали у себя долго заживающие и чешущиеся укусы, используйте репелленты, старайтесь носить светлую одежду и не засиживайтесь на улице, когда комары выстроились в очередь, чтобы продегустировать вашу кровь.