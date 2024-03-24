Почему некоторые люди ненавидят кинзу: дело не только во вкусах

За ненависть к кинзе ответственны определенные гены. Они кодируют специальные обонятельные рецепторы, которые делают это растение очень невкусным для человека.



Оливки, печень и кинза – вот что поляризует всех людей. К некоторым продуктам нельзя остаться равнодушным, нужно обязательно принять сторону добра или зла. Кинза – один из таких продуктов.

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Почему люди ненавидят кинзу

Основное обвинение в адрес кинзы от ее хейтеров – вкус мыла или даже клопов. Ответственные за это химические соединения, альдегиды, содержащиеся в кинзе, – именно они придают ей мыльный аромат. А где запах, там и вкус.

Но если в кинзе действительно есть что-то мыльное, то почему это беспокоит не всех?

Оказывается, у людей разная чувствительность к альдегидам. Ученые сравнили геномы около 26 000 людей, которые любят и не любят кинзу, и нашли разницу в наборе генов обонятельных рецепторов.

В частности, их заинтересовал ген OR6A2 – он кодирует обонятельные рецепторы, особенно чувствительные к альдегидам. Возможно, именно этот ген ответственен за любовь или ненависть к кинзе. То же исследование выявило, что наследуемость гена OR6A2 низкая. Значит, если для родителей кинза пахнет мылом, то еще не факт, что их дети тоже обречены.

Не все потеряно

Но даже если вы родились с не любовью к кинзе, еще не все потеряно. Иногда вкусовые предпочтения меняются. Если у вас с кинзой вдруг произойдет положительный опыт, например она будет в составе очень вкусного блюда или это будет ужин в приятной компании, ваше отношение к ней может измениться к лучшему.