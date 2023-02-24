Для чего нашему организму железо и откуда его получить

Железо – один из важнейших микроэлементов для организма человека. Оно в первую очередь необходимо для выработки гемоглобина, который позволяет эритроцитам переносить кислород.

Для чего нам железо

Как мы писали выше, одна из основных функций железа в организме – формирование гемоглобина и перенос кислорода. Наибольшее количество этого элемента в теле – около ⅔ – содержится именно в эритроцитах.

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Железо помогает бороться с анемией, аритмией, шумами в сердце и сердечной недостаточностью. Некоторые исследования показывают, что устранение дефицита железа повышает когнитивные способности, внимательность и концентрацию. Также железо помогает бороться с синдромом беспокойных ног и усталостью, которая может возникать из-за анемии.

Также железо входит в состав множества других белков и ферментов. К примеру, железо нужно для работы белка миоглобина. Он создает в мышцах кислородный резерв, который тратится при необходимости – когда в теле возникает нехватка кислорода.

Организм тратит железо очень экономно. Метаболизм железа регулирует гепсидин белок: он повышается при поступлении железа и снижает его биодоступность, чтобы не тратить микроэлемент без надобности. Кроме того, в теле есть своеобразное "железное депо" – ферритин. Это специальный белок, который хранит микроэлемент в резерве и использует, когда железо перестает поступать с пищей.

Если запасы организма заканчиваются, белок гепсидин немедленно запускает процесс секвестрации – вызывает железо из хранилища в печени и макрофагах. Если этого не хватает, наступает дефицит железа и может развиться анемия, нарушаются синтез гемоглобина и выработка новых эритроцитов.

Симптомы дефицита железа:

усталость;

одышка;

головокружение;

головные боли;

бледность кожных покровов;

слабость и ломкость ногтей;

нарушение концентрации внимания и памяти.

Дефицит может возникнуть по разным причинам: прием антацидов (средств, нейтрализующих соляную кислоту), кровопотеря, снижение всасывания железа, длительные нагрузки и упражнения на выносливость, беременность, заболевания пищеварительной системы и перенесенные бариатрические операции.

Сколько железа нам нужно

Согласно рекомендациям, детям нужно потреблять от 4 мг железа в сутки, мужчинам старше 18 лет и женщинам старше 50 лет – не менее 8 мг железа в день. Для женщин репродуктивного возраста – от 19 до 50 лет – суточная норма составляет 18 мг. А беременным женщинам нужно потреблять втрое больше железа в сутки примерно 27-33 мг.

Суточная потребность в железе удовлетворяется за счет "переработки" старых эритроцитов и поступлений из пищи. Это могут быть источники животного происхождения: нежирное мясо и птица, лосось, сардины, яйца и морепродукты (устрицы, мидии, моллюски). Это гемовое железо, которое в организме усваивается лучше.

Также железо можно получить из растительных продуктов: фасоль, чечевица, горох, орехи и сухофрукты, зеленые листовые овощи, обогащенный хлеб и сухие завтраки. Чтобы железо лучше впитывалось, можно дополнительно потреблять витамин C, который есть в апельсинах, клубнике, помидорах и брокколи.

Есть продукты, которые могут замедлять всасывание железа. К примеру, в чае и кофе содержатся полифенолы – хелаторы железа. Это вещества, которые вступают в реакцию с ионами железа, повышают их устойчивость и усложняют усвоение. Однако нейтрализовать такой эффект можно с помощью витамина А, ингибирующего полифенолы.

В некоторых случаях показаны добавки – чаще всего это сульфат железа в таблетках или каплях, который следует принимать во время еды. Перед началом приема следует сдать анализ крови, оценить гематокрит (объем эритроцитов в крови), уровень гемоглобина и ферритина, исключить или подтвердить анемию. Диагноз оказывает непосредственное влияние на дозировку железа. При этом добавки противопоказаны при гемохроматозе – нарушении обмена железа и его накоплении в тканях и органах.

Побочные эффекты приема добавок железа

Любые добавки с железом должен назначать только врач после проведённых анализов и обследований.

Добавки железа обладают и побочными эффектами. К примеру, кал черного цвета. Однако в таких случаях не всегда нужно бить тревогу: стул может окраситься в черный из-за некритического избытка железа. Микроэлемент окисляется под влиянием соляной кислоты, приобретает коричнево-черный оттенок, а затем смешивается с фекалиями и получается.

В целом черный стул – это нормальный побочный эффект приема препаратов железа. Но если кал не только изменил цвет, но есть слизь, красные прожилки или возникают спазмы или острые боли в желудке или кишечнике, нужно обратиться к врачу.

Кроме того, из-за приема добавок может снизиться усвоение таких микроэлементов, как цинк, медь, магний и марганец. Может из-за приема добавок возникнуть и избыток железа. Отметим, что только благодаря правильному рациону риск вызвать передозировку железа минимален.

Избыток железа проявляется расстройством желудка и запорами, может привести к воспалению слизистой желудка и язвы. В критических случаях – вызвать болезни сердца, цирроз, рак печени, кому-то и даже смерть.