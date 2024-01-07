Почему в теплой комнате мерзнут руки и ноги

Часто холодные руки и ноги – естественная реакция организма на регуляцию температуры тела, но постоянное чувство холода может являться признаком болезни.

Иногда ощущение холода – обычное явление, связанное с поддержанием нормальной температуры и не должно вызывать беспокойства. Но если руки постоянно холодны и цвет кожи меняется, это может означать, что у человека проблемы с нервами или кровообращением.

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Заболевания, из-за которых мерзнут руки и ноги

Анемия. Состояние, когда в организме не хватает эритроцитов, чтобы доставлять достаточное количество кислорода в ткани. Часто это вызвано дефицитом железа.

Болезнь Бюргера. Редкое состояние, при котором кровеносные сосуды набухают и могут блокироваться тромбами. Точная причина болезни неизвестна, но чаще она встречается у курильщиков. Считается, что химические вещества в табаке могут раздражать слизистую кровеносных сосудов.

Сахарный диабет. Может вызвать проблемы с почками и кровообращением, из-за которых становится холодно. Иногда болезнь осложняется диабетической невропатией – это повреждение нервов, проявляющееся ощущением покалывания или ощущением взыскания кожи.

Синдром Рейно. Редкое заболевание кровеносных сосудов, при котором они сужаются в ответ на низкие температуры или стресс. Кровь не может попасть на поверхность кожи. В результате пальцы бледнеют, немеют или иногда болят. Когда кровоток восстанавливается, кожа становится красной. Появляется пульсация или покалывание.

Системная красная волчанка. Аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани. При поражении сосудов может возникать синдром Рейно.

Склеродермия. Редкая болезнь, при которой возникает аномальный рост соединительной ткани. Это приводит к образованию твердых и утолщенных участков кожи, проблем с кровеносными сосудами и внутренними органами. Часто начинается как синдром Рейно.

Когда идти к врачу

Следует обратиться к терапевту, если руки постоянно холодны или есть другие симптомы:

Холодные ступни или пальцы ног.

Изменение цвета кожи рук, например, посинение или белая кожа, онемение или покалывание.

Открытые язвы или волдыри.

Стянутая или огрубевшая кожа.

Терапевт проверит, не вызваны ли симптомы проблем с кровообращением или нервами, и назначит лечение. В зависимости от состояния врач может порекомендовать изменить образ жизни, чтобы облегчить симптомы: бросить курить, заниматься физическими упражнениями, сбалансированно есть.