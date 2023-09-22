Почему люди чувствуют запахи по-разному

Люди воспринимают запахи менее одинаково, чем звуки или визуальные образы. Даже если на флаконе духов указана "ваниль", многие услышат в них другие ароматы. Группа американских ученых выяснила, почему это происходит.

Запахи играют огромную роль в восприятии окружающего мира. Известно, что дети чувствуют вкусы и запахи еще до рождения. В 2022 году ученые из Даремского университета (Великобритания) сравнили мимику младенцев, находящихся в материнской утробе, тогда как сами женщины пробовали разные вкусовые ароматизаторы. Исследование показало, что даже до рождения дети способны различать вкусы и запахи и по-разному реагировать на них.

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Новое исследование запахов

Ученым хорошо известно, как восприятие разных запахов влияет на распределенные и разнообразные паттерны активности мозга. Однако процессы, в результате которых эти паттерны приводят к субъективному восприятию ароматов, остаются малоизученными. Теперь исследователи из нескольких университетов США определили область мозга, играющую решающую роль в субъективном восприятии запахов.

Ученые провели серию экспериментов с участием людей. Их просили понюхать 160 разных ароматов и описать каждый из них. Например, насколько участники воспринимают аромат "фруктовым", "кислым", "цветочным", "прохладным". В настоящее время их мозговую активность фиксировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Это позволило определить степень, в которой мозг представляет воспринимаемые качества и/или химическую структуру запахов.

Субъективное восприятие запахов

Проанализировав записи мозга, полученные в ходе экспериментов, исследователи обнаружили, что орбитофронтальная кора (ОФК) – область мозга, играющая ключевую роль в эмоциях и обучении, основанном на вознаграждении – склонна отражать субъективные аспекты тех или иных запахов, а не наиболее общие параметры. Фиксация мозга на субъективных аспектах того или иного запаха позволяет ему "прочесть" его не так, как это сделает другой человек, ориентируясь на другой частный аспект запаха такой же субстанции.

Примечательно, что такое субъективное представление тонких элементов было выражено в миндалине и пириформной коре – других областях мозга, обрабатывающих запахи.

Результаты работы указывают на механизмы, посредством которых мозг формирует наше субъективное восприятие запахов. В частности, они определяют ОФК как область, где формируется более подробное и субъективное восприятие. Дисфункция этой области связана с рядом нервно-психических расстройств, и наше исследование расширило представление об этой важной структуре мозга.

По словам специалистов, в будущем это поможет лучше понять связанные с запахами и нарушениями работы ОФК аспекты психических расстройств, таких как тревога и депрессия.